PUMA韓國品牌大使洪範石出戰HYROX體能耐力賽香港站

在PUMA Booth，洪範石穿著PUMA Deviate Nitro™ Elite 3跑鞋，在跑步機上展示如何藉裝備提升體能表現。所有入場人士均可到PUMA Booth體驗PUMA Deviate Nitro™ 3的強大功能，並於體能設備上測試跑鞋性能。

PUMA Booth亦設有臉部彩繪、加油站等體驗，讓觀眾寫上鼓勵字句，為參加者加油打氣。

PUMA FAM（會員）亦可於PUMA Booth換領PUMA香港特別版徽章，紀念為是次活動揮灑汗水。

洪範石在接受傳媒採訪時表示：「在HYROX香港站得到非常多的粉絲支持及鼓勵，我感到十分驚喜。鍛鍊體能不但是我的原動力，也給我帶來成就感。穿上PUMA裝備參加HYROX，令我的體能和健康都有突破，不論過程有多艱辛，能夠到達終點就會覺得一切付出都是值得的。」

PUMA Hong Kong Ltd Managing Director Adrien Semblat與HYROX亞太區總經理Gary Wan及洪範石合影留念，並表示：「PUMA與HYROX的策略性合作，絕對有助提升體能界別對運動裝備的要求。PUMA在活動前亦舉行了不同訓練，協助參加者透過穿上PUMA跑鞋提升表現。我們喜見有更多PUMA用家參加HYROX，亦很高興更多體能界的領航者因HYROX而對PUMA有更深厚的認識。」

HYROX比賽結合了強度跑步和功能性健身訓練，挑戰參賽者的極限。賽程以一公里跑步作間隔，完成每公里後即要接受不同體能考驗，重複八次。洪範石於11月24日出戰了混合接力亞洲錦標邀請賽，再一次超越自己，展示運動才能和競技精神。

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SOURCE Puma