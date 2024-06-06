PureSoftware 於第 14 屆非洲銀行 4.0 高峰會榮獲「本年度最佳銀行即服務平台」獎

PureSoftware 行政總裁 Manish Sharma 對得獎表示感謝和興奮：「隨着金融機構準備迎接下一波革新，我們的獨特平台有助我們帶領客戶穿梭日新月異的數碼環境。我們利用 Arttha 的雲端原生功能，無縫整合最好的技術、生態系統和合作夥伴網絡，而確保我們的客戶在這發展中茁壯成長。」

PureSoftware 副總裁 Udeet Bhagat 也分享他對這項成就的想法：「我們自己已與 Arttha 定位為非洲銀行改革的驅動力。我們的使命很清晰：擴大使用數碼金融服務權限，促進非洲大陸金融普及，而為更多社區賦予能力這獎項證明我們涵蓋核心銀行、借貸、付款和市場交易服務的平台，對非洲的金融未來，帶來深遠影響。」PureSoftware 的團隊繼續致力推出行業領先的解決方案，塑造數碼銀行未來，並改變銀行和金融機構的運作方式。

PureSoftware 簡介

PureSoftware 是全球軟體產品及數碼服務公司，為全球各行各業的頂尖組織推動轉型。當中行業包括銀行、金融服務、保險、生命科學及醫療保健、高科技及通訊、零售及物流，以及遊戲及娛樂。由 PureSoftware 提供的 Arttha，現已成為全球可靠的金融科技平台 。該平台協助企業在消費者與 MSME 銀行、代理/無分行銀行、數碼借貸、付款、BNPL 和商戶管理之間，採用數碼解決方案。

PureSoftware 連續第三年獲頒「印度最佳工作場所認證」(Great Place to Work® Certified in India)。

如欲更多資料，請瀏覽 www.puresoftware.com 和 www.arttha.com

SOURCE PureSoftware