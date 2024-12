高絲收購泰國Puri Co., Ltd.股份，將其納入麾下

——加強全球南方市場布局,快速推進全球化戰略

東京2024年12月19日 /美通社/ -- 總部位於東京中央區的高絲株式會社(KOSE Corporation)與總部位於泰國曼谷、主要經營泰國整體健康(*1)品牌PANPURI的Puri Co., Ltd.達成Puri股份轉讓協議。

(*1)整體健康:保持個人身體、心理及社交全面健康的概念。

當前,根據其中長期願景「Vision for Lifelong Beauty Partner -- Milestone 2030」的中期戰略,高絲致力於「增加地域特色品牌」,通過合作而非單打獨斗的方式,優化區域營運,推動全球業務增長。高絲將攜手外部合作伙伴,利用外部資產,而非僅依賴自身資源,豐富品牌組合,從而滿足多元化需求,加速全球業務增長。

PANPURI成立於2003年,是一個小眾香氛和整體健康品牌,致力於融合東方傳統與泰國文化,打造奢華多感官體驗。品牌堅守純淨美妝理念,通過Zerolist(TM)標準(*2)排除2300餘種可疑成分,以精緻東方靈感香氛、匠心工藝及珍貴天然成分聞名。PANPURI將傳統與創新結合,精心打造各種產品和儀式感體驗,提供高端香氛、身體護理、護膚、家居氛圍營造及奢華水療體驗,旨在滋養感官、促進健康、激發平衡,從而提升和諧與福祉。在Zerolist(TM)純淨配方承諾與可持續發展理念的引領下,品牌融合匠心工藝與現代創新,提供能提升日常和諧與正念時刻儀式感的產品與體驗。PANPURI專注於打造精品產品線,創建店鋪讓客戶體驗品牌世界觀,提供酒店水療服務等顧客體驗,在泰國豪華購物中心、酒店、度假村及旅遊零售中心均設有品牌門店。近年來,通過產品改進、店鋪升級及擴張戰略的制定等措施對品牌進行了重大改革,實現品牌快速增長,在泰國市場穩扎穩打。

(*2)Zerolist(TM)標準旨在盡可能探索可持續天然替代品,以純素配方和無殘忍方法創造安全、純淨的產品。

通過收購Puri股份,高絲將推動Puri的進一步發展,豐富自身業務范疇,拓寬新客戶觸點,創造更多價值。此舉還將助力高絲增強在全球南方市場的影響力,進而提升企業整體價值。

高絲株式會社總裁兼首席執行官小林一俊(Kazutoshi Kobayashi)表示:

「我們很高興能收購Puri股份,將PANPURI納入高絲品牌家族。Puri作為經營整體健康生活方式品牌的公司,已在泰國穩固立足。我們相信,PANPURI將泰國古老傳統方法與先進的產品設計相結合,所打造的化妝品既高效好用又愉悅心靈,與我們自創立以來一直秉持的不斷追求感官品質、傳承傳統與創新的理念高度契合。此次收購將助力我們加速實現中長期願景全球化戰略,進軍全球南方市場,提升企業價值。」

Puri首席執行官Vorravit Siripark表示:

「與高絲株式會社的合作,標誌著PANPURI邁入變革性里程碑。依托高絲的全球創新力、專業知識和資源,我們很高興能提升我們的願景:在傳承傳統智慧與堅持清潔、可持續實踐的基礎上,推動泰國整體健康與美容事業發展。我們將共同把PANPURI的獨特健康理念——融匯泰國工藝、正念與卓越感官體驗——傳遞給更廣泛的全球消費者。此次合作,讓我們在保護傳統的同時邁向一個擁抱增長、創新與熱情的未來,共創非凡美容體驗。」

Puri Co., Ltd.

公司名稱:PURI CO., LTD.(品牌名稱:PANPURI)

地址:Vanissa Building, Tower B, 20th Floor, 29 Ploenchit Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330

法定代表人職位及姓名:創始人兼首席執行官Vorravit Siripark

主營業務:美容香氛產品及水療和健康服務的銷售與分銷

註冊資本:1300萬泰銖(截至2023年12月31日)

(按1泰銖=4.5日元計算,約合5850萬日元)

成立時間:2003年

主要銷售代表數量:26名(在泰國等地)

品牌理念:整體健康

銷售額:5.8億泰銖(截至2023年12月的財年;按1泰銖=4.5日元計算,約合26.1億日元)

變更後所持股份數量:1,062,702股(表決權持股比例:79.89%)

股份轉讓協議簽訂日期:2024年12月10日

股份轉讓執行日期:2024年12月30日(預定)

PANPURI

PANPURI創立於2003年,是一個立足泰國傳統的整體健康品牌。品牌以提供純淨、可持續且令人感官愉悅的產品著稱,倡導平衡、和諧與正念的全方位生活理念,重新定義了自我關愛,致力於將傳統養生智慧融入現代生活。

PANPURI官方在線商店:https://www.panpuri.com/

