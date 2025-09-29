Pyvio湃沃閃耀第四屆全球數字貿易博覽會：以全球支付基礎設施開闢新興市場數字貿易新路徑，榮獲多項權威認證

一、三大新興市場全域佈局，破解全球複雜支付生態

隨著數字貿易全球化的深入，新興市場已成為增長潛力巨大的區域。然而，複雜的支付生態也成為企業入局的重大挑戰。自成立以來，Pyvio湃沃一直致力於深耕新興市場，成功構建了覆蓋東南亞、拉美、非洲三大新興市場的本地化金融網路，為企業提供安全、高效、合規的支付服務。

拉美市場：全新解決方案破解支付難題

在「首發首秀」專區，Pyvio湃沃重磅推出了專為拉美市場定制的全域收付款解決方案。針對拉美市場複雜多變的監管環境與支付生態，Pyvio湃沃創新性地將在東南亞市場驗證成功的本地化運營模型進行了深度升級迭代，推出三大核心解決方案，直擊賣家核心痛點：

獨立本土帳戶，保障資金安全：為每個店鋪提供獨立的本地收款帳戶，隔離資金，消除帳戶關聯和帳戶凍結風險。

本地貨幣直收，減少匯損損失：支持買家使用本地貨幣支付，資金直達賣家本土帳戶，避免多次貨幣轉換，顯著降低匯兌成本。

多平臺資金一體化管理：通過統一操控臺實現多平臺、多店鋪資金一鍵歸集，提升運營效率與資金可視性。

Pyvio湃沃通過「獨立帳戶+本幣直收+智能管理」三位一體架構，從源頭上解決跨境資金「水土不服」的問題，有效助力跨境企業在拉美市場實現穩健高效運營。

東南亞與非洲：深耕新興市場，構建成熟本地化支付生態

作為長期深耕新興市場的支付領導者，Pyvio湃沃已在東南亞和非洲成功打造成熟、穩定且高度本地化的支付生態體系，為跨境貿易和數字經濟發展奠定堅實基礎。B2C電商賣家、B2B貿易商及軟體開發廠商均可通過Pyvio湃沃快速接入本地收款管道，實現「一國一策」的精細化資金管理。在此基礎上，Pyvio湃沃提供涵蓋批量付款、工資發放、供應商結算等業務的一站式資金解決方案，助力企業高效拓展跨境業務。憑藉這一成熟生態，Pyvio湃沃已成為眾多企業在東南亞和非洲的首選支付基礎設施，並在電商、外貿、遊戲及社交等行業積累了豐富成功案例。

Pyvio湃沃的價值不僅在於「收得到」，更在於「收得高效、安全、划算」。通過連接平臺與賣家、整合多幣種及高效結算網路，Pyvio湃沃已成為企業進軍新興市場的可信金融夥伴，實現從全球收款到資金流管理的全流程支持。

二、多項榮譽加持，創新實踐獲權威認可

除了前沿的產品發佈，Pyvio湃沃在本屆數貿會上更是憑藉傑出的行業貢獻和創新能力，連獲多項重要榮譽，充分體現了其在數字貿易領域的示範價值與品牌影響力。公司榮獲「浙江省數字貿易創新應用優秀案例三等獎」，彰顯了其在金融科技基礎設施方面的技術先進性與社會經濟效益；並摘得「第四屆全球數字貿易博覽會先鋒獎」，進一步鞏固了其作為支付領域代表企業在複雜支付環境中展現的突破能力與前瞻性佈局。

Pyvio湃沃聯合創始人表示：「我們非常榮幸能夠獲得認可。這不僅是授予Pyvio湃沃的榮譽，更是對整個新興市場支付產業價值的高度肯定。我們的使命，就是通過構建新一代的全球支付基礎設施，讓每一個企業，無論大小，都能輕鬆、高效、安全地觸達全球每一個角落的消費者。」

三、展會現場成合作樞紐，生態共贏引領未來

數貿會期間，Pyvio湃沃展臺吸引大量跨境電商、外貿公司、金融機構及媒體代表前來交流。通過現場系統演示與案例展示，Pyvio湃沃全面呈現了其在拉美、東南亞、非洲等新興市場的支付網路佈局、技術解決方案與成功實踐，進一步鞏固了其作為中國企業出海重要支付夥伴的角色。

Pyvio湃沃 關於

Pyvio湃沃是一家全球金融科技公司，致力於打造本地化金融基礎設施，幫助國際企業高效管理全球資金。作為專注新興市場的跨境支付服務商，除了服務傳統的歐美市場外，Pyvio湃沃持續深耕東南亞、拉丁美洲和非洲等高速增長的新興經濟體，為企業提供多元化的國際支付解決方案。

依託與全球多家一級清算銀行及境內持牌機構的合作，Pyvio湃沃提供涵蓋全球收付、收單、虛擬信用卡以及外匯兌換等一站式跨境支付服務，業務已覆蓋越南、新加坡、菲律賓、泰國、印尼、尼日利亞、加納、墨西哥、巴西、哥倫比亞等國家和地區。

Pyvio湃沃已獲香港MSO牌照，完成美國FinCEN及加拿大FINTRAC的MSB註冊，同時正推進東南亞、中東、歐洲等區域支付牌照申請，並嚴格遵循 PCI DSS 等國際支付安全標準，保障客戶資訊與資金安全。憑藉合規經營與金融科技創新，Pyvio湃沃致力於構建全球本地化金融基礎設施與支付生態，助力中國品牌加速出海，為全球用戶提供無縫的跨境金融服務。

