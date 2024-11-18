Quantinuum 與三井集團在首次試驗中，透過光纖網路推進不可偽造的量子代幣。

首次使用商用硬件成功交付量子代幣，展示在交換點的快速交易驗證：既是邁向量子增強金融安全的關鍵一步，也是 QKD 的重大進展。

量子代幣的設計目的是在獨立金融工具中，提供不可偽造性、私隱度和快速結算功能。以前沒有任何技術，可以一次過提供這三種好處。

在全球首次使用現成硬件的實作中，量子代幣在東京透過 10 公里長的光纖傳輸，並使用 NEC* 提供的商用量子密鑰分配 (QKD) 裝置。

這是在代幣化資產安全和高速交易等使用案例中，部署超高安全性量子代幣的關鍵步驟。

東京和科羅拉多州布魯姆菲爾德2024年11月18日 /美通社/ -- 在一場期待已久的試驗計劃中，Quantinuum（「Quantinuum」，總辦事處：美國科羅拉多州布魯姆菲爾德，行政總裁：Rajeeb Hazra），與三井集團（「三井」總公司：東京，主席暨行政總裁：堀健一）和 NEC（「NEC」，總公司：東京，主席暨行政總裁：森田隆之）今天宣布透過日本 10 公里的光纖網絡成功交付量子代幣。這是第一次完成這樣的交付。

量子代幣是一種新的金融工具，利用量子物理的特性來滿足資產交易的強大需求，而無需傳統金融系統所需的通信總成本。量子代幣通過光纖量子鍵分佈（QKD）網絡傳輸，此網絡在全球範圍內迅速擴展。今天與三井的公告，證明了業界日漸清楚知道對量子代幣在金融服務中的潛力。

Quantinuum 創辦人暨行政總裁 Ilyas Khan 表示：「量子通訊的原始動機是交換貨幣，正如 Stephen Wiesner 所想的那樣。今天，我們已使用現成的量子通訊硬件，展示金融系統的實際安全性增強功能。這將開啟通往量子增強安全的新時代，具有廣泛應用性的大門，為商業組織提供具體的用途。」

三井量子創新部副總經理 Koji Naniwada 表示：「量子代幣將提高數碼資產的安全性，同時提高交易性能並保持私隱。這些主題對我們的金融業客戶和合作夥伴而言非常重要，這項演示是我們與 Quantinuum 合作關係的寶貴成果。」

NEC 貿易與服務解決方案部總監 Naoki Ishida 表示：「我們是首個使用 NEC 量子密鑰分配（QKD）設備實現量子代幣系統的平台。根據三井集團與 Quantinuum 之間的這項試驗結果，我們將繼續努力，在社會上實現量子密碼學技術。」

量子代幣的設計旨在使用量子物理來防止偽造，同時確保交易幾乎可以立即結算，而傳統支付系統則依賴複式記帳來防止資金重複支出。這會為每筆交易增加時間、開支和風險，因為我們會諮詢數碼系統以確認可用資金並結算交易。

量子代幣則是依賴量子物理的不可克隆定理，以防止偽造和重複消費。只有預定的收件人才會收到正確的代幣資料，未來只能在一個位置消費。這樣可以透過消除檢查多個系統或等待網絡確認的需要，實現近乎即時的交易結算。

正如 Quantinuum 近期與滙豐的合作所示，在量子時代，保護數碼資產的迫切性與日俱增。金融界越來越期待量子科技能以大自然的力量，解決這些複雜的問題。

備註：

（*）NEC 所提供的設備，受到日本內務與傳訊部 (MIC)「創新優先技術研發項目」(JPMI00316) 的「全球量子密碼學網絡建設研發研究與開發」(JPJ008957) 和日本內閣辦公室跨部部門策略創新促進計劃 (SIP) 的「光子與量子技術為社會 5.0」項目提供的結果支援。

三井集團簡介

三井集團 (Mitsui & Co.) 是一間在超過 60 個國家/地區擁有業務的全球貿易和投資公司，其多元化的業務組合涵蓋了眾多行業。

此公司與全球網絡中最值得信賴的合作夥伴開展合作，其中不乏世界領先的公司，以確定、開發和發展其業務，並結合了地理和跨行業的優勢，為持份者創造出長期而可持續價值。

三井集團亦就目前的中期經營計劃，提出三項關鍵策略性倡議：透過穩定供應資源和材料以及提供基礎設施，促進產業的成長和發展；促進全球向低碳和可再生能源轉型；透過提供優質醫療服務和營養，讓人們過上健康生活。

如需詳細資訊，請瀏覽 https://www.mitsui.com/jp/en/index.html 。

Quantinuum 簡介

Quantinuum 是世界上最大的集成量子公司，先驅了強大的量子電腦和先進的軟件解決方案。Quantinuum 的技術驅動材料發現、網路安全和新一代量子人工智能領域的突破。Quantinuum 擁有超過 500 名員工，包括 370 多名科學家和工程師，引領跨大洲的量子計算革命。 http://www.quantinuum.com/https://www.quantinuum.com/

NEC Corporation 簡介

NEC Corporation 是在 IT 和網絡科技集成方面的領導者，同時宣揚「協奏出更明亮的世界」(Orchestrating a Brighter World) 的品牌聲明。NEC 使企業和社區能夠適應社會和市場發生的快速變化，秉持安全、安全、公平和效率等社會價值觀，以促進一個更可持續的世界，人人都有機會發揮全部潛能。有關更多資訊請接達 NEC，網址為 http://www.nec.com。

SOURCE Quantinuum