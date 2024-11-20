Quantinuum 榮獲 Fast Company 2024 年度「下一個科技新星」大獎

H2 量子處理器於 2023 年推出，並於 2024 年升級，代表著量子計算方面的重大進展。作為業界中量子體積最高以及經過最多基準測試的系統，H2 見證了 Quantinuum 引領全球走向通用、完全容錯的量子計算未來之路。

Quantinuum 總裁兼行政總裁 Rajeeb Hazra 博士表示：「System Model H2 代表了計算領域的重大躍進，展現了經典電腦無法再完全模擬的能力。其獨特的設計讓我們取得重大成就，包括建立 12 個可靠的邏輯量子位元，並在關鍵的量子計算基準測試（隨機電路取樣 (RCS)）中實現 100 倍增強。這些成果使我們的系統成為混合量子計算工作流程中不可或缺的一部分，將我們高效能的量子系統與領先的人工智能和高性能計算解決方案相結合。」

這些創新有潛力可以改變化學、藥物發現和金融預測等領域，展現 Quantinuum 工作的深遠影響。

實現通用、完全容錯量子計算的路線圖

Quantinuum 最近公布了加速路線圖，在 2029 年實現通用容錯量子計算。這個整合的路徑不僅強調硬件的進步，同時也著重關鍵軟件的功能，這些功能對提供全棧量子計算與混合式量子計算解決方案至關重要。

Quantinuum 的下一個系統 Helios 將於 2025 年推出，擁有 96 個量子位元，將有助解鎖超越傳統計算結果的科學進展。

Quantinuum 簡介

Quantinuum 是世界上最大的集成量子計算公司，是強大量子電腦和先進軟件解決方案的先驅。Quantinuum 的技術驅動材料發現、網路安全和新一代量子人工智能領域的突破。Quantinuum 員工超過 500 名，包括 370 多名科學家和工程師，並帶領跨越各大洲量子電腦革命。

SOURCE Quantinuum