Quantinuum宣佈計劃在美國新墨西哥州建立全新量子研發中心，推動該州量子技術革命

Quantinuum擬於正迅速崛起為量子技術創新樞紐的美國新墨西哥州設立先進研發中心

擬建的中心將專注於光子技術，這對於推動Quantinuum的離子阱量子運算技術至關重要

科羅拉多州布魯姆菲爾德2025年1月23日 /美通社/ -- 全球規模最大的綜合量子運算公司Quantinuum今日宣佈計劃在新墨西哥州設立全新據點。這個備受期待的據點將支援持續的合作，推動對Quantinuum產品開發至關重要的光子技術。光子技術，即光的科學與技術，對於推動Quantinuum的離子阱量子運算技術至關重要，該技術利用光來控制和操縱量子位元。

美國新墨西哥州已躋身量子資訊科學及光子技術等關鍵技術發展的領先者之列。2024年7月，作為科技樞紐計劃的一部分，美國商務部經濟發展署正式將Quantinuum美國總部所在地科羅拉多州及新墨西哥州指定為量子資訊技術的領先樞紐。

Quantinuum's trapped-ion quantum computer

「我非常高興歡迎Quantinuum落戶美國新墨西哥州，這將在我們引以為傲的創新基礎上，為本州開創一個全新的產業，」美國新墨西哥州州長Michelle Lujan Grisham表示。「沒有哪個州比我們更具優勢，能夠將量子計算產業的發展動能轉化為重大的經濟與創業成長，而Quantinuum將成為這項工作的開創性夥伴。」「我們將共同利用美國新墨西哥州的優勢，包括我們國家實驗室正在進行的開創性研究，以及本州大學培養的全國頂尖量子科學人才，投入並發展本州的量子技術產業，為新墨西哥州居民創造就業機會，並持續打造未來的科技。」

Quantinuum主席兼行政總裁Rajeeb Hazra博士表示：「作為量子計算領域的公認領導者，Quantinuum在新墨西哥州找到了理想的合作夥伴。該州充滿活力的科技生態系統及高度熟練的勞動力，與我們的策略目標完美契合。」

Quantinuum預計將於今年稍後開設的新墨西哥州據點，預計將創造高薪工作並促進經濟增長。Quantinuum與新墨西哥州的多家國家實驗室（如桑迪亞國家實驗室（Sandia National Laboratories）和洛斯阿拉莫斯國家實驗室（Los Alamos National Laboratory））及多家大學（如新墨西哥大學（The University of New Mexico））有著長期的合作歷史，共同展示該公司離子阱量子運算硬件的表現。這些夥伴關係不僅推動了創新應用與使用案例的探索，也在支持本州及地區的勞動力發展、教育和其他各項努力方面發揮了關鍵作用。

量子運算技術的發展對於加強美國的經濟競爭力和國家安全至關重要。新墨西哥州正在崛起的強大量子生態系統—從國家實驗室到大學，再到私營部門—將有助於確保美國在量子運算領域保持領先地位。

Quantinuum簡介

Quantinuum是世界上最大的集成量子運算公司，是強大量子電腦和先進軟件解決方案的先驅。Quantinuum的技術驅動材料發現、網路安全和新一代量子人工智能領域的突破。Quantinuum員工超過500名，包括370多名科學家和工程師，並帶領跨越各大洲量子電腦革命。

欲了解詳情，請瀏覽我們的網站：www.quantinuum.com。

SOURCE Quantinuum