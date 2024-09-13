Questex舉辦的IHIF Asia圓滿落幕 彰顯對亞洲酒店業投資的長期承諾

香港2024年9月14日 /美通社/ -- Questex舉辦的International Hospitality Investment Forum (IHIF) Asia（國際酒店業投資論壇亞洲峰會）已圓滿落幕，標誌著該公司重返香港，繼續踐行對亞洲地區的長期承諾。IHIF Asia吸引了來自27個國家的500名代表以及管理著超過2,160億美元酒店投資的185位酒店投資者，為探索酒店業未來機遇搭建了一個重要平台。

活動期間，行業領袖們討論了酒店業的持久吸引力和韌性，強調了該行業如何從受到新冠疫情的嚴重影響轉變為迅速復蘇並展現出不容小覷的增長潛力。主要演講嘉賓包括基匯資本(Gaw Capital Partners)的吳繼泰(Kenneth Gaw)和Pro-invest Group的Sabine Schaffer博士。他們在發言中強調，酒店業是一個對沖通脹的避險行業，也是一個前景廣闊的消費驅動型行業，亞洲中產階級的崛起更是起到了重要作用。小組還探討了地域擴張戰略，分享了關於日本、東南亞和香港等熱門市場的見解，他們都認為這些市場擁有巨大的長期投資潛力。

IHIF Asia還就營運戰略和內部管理對減輕風險的重要性進行了討論，來自如心酒店集團(Nina Hospitality)、Ares Management Corporation和Pro-invest Group的專家分享了他們通過優化資本支出、業務調整和發展能力來實現增值的方法。對這種方法表示高度認可的Sunset Hospitality Group (SHG)最近收購了Maximal Concepts的多數股權，擴大了其投資組合，其中包括知名品牌 Mott 32，進一步證明了酒店行業充滿活力，蘊藏著豐富的投資機遇。

Questex酒店、旅游和健康業務集團總裁Alexi Khajavi表示，公司重返香港是為了踐行對亞洲長達十年的承諾，此舉提升了該地區在全球酒店投資領域的戰略核心地位。此次活動的議程旨在探討影響酒店業和旅游業投資的關鍵因素，並重點介紹了Questex在推動亞洲酒店業發展和增長方面所發揮的重要作用。

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