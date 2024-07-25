Questex主辦的IHIF Asia 2024大腕雲集 來自洲際酒店集團、雅高大中華區、麗笙等公司的行業專家將共同探討酒店業投資趨勢

香港2024年7月25日 /美通社/ -- Questex主辦的International Hospitality Investment Forum (IHIF) Asia宣佈豪華演講嘉賓陣容和全面的會議日程。該酒店投資會議將於9月9日至11日在香港麗晶酒店舉行。

IHIF Asia彙集酒店投資界精英，包括高淨值人士、家族辦公室、主權財富基金、私募股權集團、全球酒店品牌、具有前瞻性的經營者和領先開發商。

首屆會議將提供無與倫比的見解和獨家交流機會，邀請來自全球各地的思想領袖和專家分享他們對酒店行業未來發展的看法。

主要演講嘉賓：

世邦魏理仕 亞太區酒店和酒店業資本市場主管Steve Carroll

亞太區酒店和酒店業資本市場主管Steve Carroll SC Capital Partners 董事長兼創始人Suchad Chiaranussati

董事長兼創始人Suchad Chiaranussati 泛太平洋酒店集團 首席執行官Choe Peng Sum

首席執行官Choe Peng Sum 銀河娛樂集團 酒店和生活方式主管Troy Hickox

酒店和生活方式主管Troy Hickox Seibu Prince Hotels & Resorts 總裁兼首席執行官Yoshiki Kaneda

總裁兼首席執行官Yoshiki Kaneda 洲際酒店集團 歐洲、中東和非洲地區首席執行官柯明思( Kenneth Macpherson )

歐洲、中東和非洲地區首席執行官柯明思( ) 雅高大中華區 首席執行官Gary Rosen

首席執行官Gary Rosen 城市發展有限公司 全球酒店投資主管David Ling

全球酒店投資主管David Ling 麗笙(Radisson)執行副總裁兼全球首席發展官Elie Younes

星展銀行集團研究部董事總經理兼首席經濟學家Taimur Baig將在IHIF Asia發表「繪製亞洲經濟藍圖：投資洞察」主題演講。他表示：「我很高興能參加IHIF Asia，分享對全球經濟前景的見解，著重強調技術、房地產、綠色轉型和貿易領域的風險和機遇。我也期待與行業領導者交流並有所收穫。」

註冊現已開放。立即獲取通行證，加入酒店投資的前沿。如需瞭解更多詳情和註冊，請訪問IHIF Asia網站。

如需瞭解贊助機會，請聯繫Andrew Walmsley。

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