Questex的IHIF Asia 2024：引領亞太地區酒店投資的未來

香港2024年7月12日 /美通社/ -- 由Questex主辦的International Hospitality Investment Forum (IHIF) Asia將徹底改變亞太地區的酒店投資格局。此次盛會將於2024年9月9日至11日在香港麗晶酒店(Regent Hong Kong)舉行。

IHIF Asia匯聚了酒店投資界的頂級玩家，包括高淨值個人、家族辦公室、主權財富基金、私募股權集團、全球酒店品牌、運營商和領先開發商。

贊助商和參與者包括雅高酒店集團(Accor)、世邦魏理仕(CBRE)、朗廷(Langham)、瑰麗酒店(Rosewood)、第一太平戴維斯(Savills)以及日本品牌Seibu Prince Hotel & Resorts。投資者包括華聯企業(OUE Limited)、新鴻基地產(Sun Hung Kai Properties)、輝盛國際(Frasers)和文華東方酒店集團(Mandarin Oriental Hotel Group)。該活動旨在促進交易流、提供市場洞察和促進合作，IHIF Asia有望成為一個重要的行業盛會。

主要亮點：

獨家社交活動 ：直接接觸行業領導者和高管。

：直接接觸行業領導者和高管。 市場情報和趨勢 ：全面分析亞太地區的市場數據、趨勢和機會。

：全面分析亞太地區的市場數據、趨勢和機會。 投資策略 ：關於酒店投資策略、資產管理和ESG（環境、社會和治理）的專題討論。

：關於酒店投資策略、資產管理和ESG（環境、社會和治理）的專題討論。 重要與會者：活動預計將吸引超過750名參與者，其中超過25%為C級高管，超過20%為活躍投資者。

Questex旅行與酒店集團總裁Alexi Khajavi表示：「我們很高興推出IHIF Asia，作為該地區首屈一指的酒店投資論壇。我們的目標是提供一個充滿活力的平台，讓投資者和行業領導者聚集在一起，探索機會，分享見解並推動顯著回報。」

以「開拓新天地」為主題，會議計劃重新評估模式，採用前瞻性方法，多元化策略並拓展進入新領域。

註冊現已開放。立即預訂您的通行證，加入酒店投資的前沿。瞭解更多詳情和註冊，請訪問 IHIF Asia網站。

贊助機會： 請聯繫Andrew Walmsley。

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