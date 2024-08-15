Questex的IHIF Asia 2024宣佈主講嘉賓名單

15 8月, 2024, 17:06 CST
星展銀行有限公司和Future Proof Lab將與酒店業投資界分享見解
香港2024年8月15日 /美通社/ -- Questex的International Hospitality Investment Forum (IHIF) Asia（國際酒店業投資論壇亞洲會議）今天宣佈了本次活動的主講嘉賓名單。IHIF Asia將於2024年9月9日至11日在香港麗晶酒店舉行。註冊請點擊此處。
開幕主題演講將由星展銀行有限公司（DBS Bank Ltd）董事總經理兼首席經濟學家Taimur Baig主講，他將分享全球經濟趨勢及其對酒店業的影響。Baig表示：「我非常期待出席IHIF Asia，分享對全球經濟和市場前景的見解，包括科技、房地產、綠色轉型和貿易方面的風險和機遇。」
Future Proof Lab首席執行官Diana Wu David是閉幕式的未來學家演講人，她將以高瞻遠矚的視角為大會畫上圓滿的句號，闡述塑造企業和投資者競爭格局的演變範式。
IHIF Asia匯聚了酒店投資界有影響力的人物，包括高淨值人士、家族辦公室、主權財富基金、私募股權投資集團、全球酒店品牌、具有前瞻性思維的運營商和領先開發商。
主要與會者和贊助商：首屆活動將成為酒店投資界的一次里程碑式盛會，為頂級投資者和行業領袖提供千載難逢的交流機會。來自雅高（Accor）、希爾頓（Hilton）、世邦魏理仕（CBRE）和NOBU Hospitality等知名機構的演講嘉賓將在活動中發表寶貴見解，並提供大量獨家內容和交流機會。
貝萊德（BlackRock）、Invesco、喜達屋資本（Starwood Capital）、SC Capital、The Oberoi Group、朗廷酒店集團（Langham Hospitality Group）、OUE Limited和太古酒店集團（Swire Hotels）等領先投資者也將出席此次活動。
註冊現已開放。立即註冊，加入酒店業投資的最前沿。欲瞭解更多詳情和註冊，請訪問IHIF亞洲網站。
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SOURCE Questex
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