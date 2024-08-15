Questex的IHIF Asia 2024宣佈主講嘉賓名單

星展銀行有限公司和Future Proof Lab將與酒店業投資界分享見解

香港2024年8月15日 /美通社/ -- Questex的International Hospitality Investment Forum (IHIF) Asia（國際酒店業投資論壇亞洲會議）今天宣佈了本次活動的主講嘉賓名單。IHIF Asia將於2024年9月9日至11日在香港麗晶酒店舉行。註冊請點擊此處。

開幕主題演講將由星展銀行有限公司（DBS Bank Ltd）董事總經理兼首席經濟學家Taimur Baig主講，他將分享全球經濟趨勢及其對酒店業的影響。Baig表示：「我非常期待出席IHIF Asia，分享對全球經濟和市場前景的見解，包括科技、房地產、綠色轉型和貿易方面的風險和機遇。」