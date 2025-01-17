綠茵生技自研原料RabenWhite® 昭和草萃取 榮獲SNQ國家品質標章肯定

國家級專家認證－全方位保障產品安全與品質

SNQ國家品質標章（Symbol of National Quality）是由國家生技醫療產業策進會(生策會)結合全國最權威的學者專家，透過嚴謹、專業的科學驗證審查，精選出優質的生技、醫藥與保健產品，以及醫療照護服務等，為民眾健康把關。此次獲獎的RabenWhite®昭和草萃取，完整保留植物精華核心成分CRK774®，經科學驗證證實是有助於養顏美容的健康維持補給。產品安全性通過國際GLP認證實驗室檢驗，且在通過國際級食品安全管制系統與ISO認證的高標準工廠生產，確保每批產品品質符合最高品質要求。

非氣候依賴型科學化種植－提升產量與綠色永續

為了實踐商業化量產，綠茵生技研發團隊深入研究台灣本土植物昭和草 (Crassocephalum rabens)的關鍵成分產出與穩定性。透過育苗優化、田畦規劃、用肥計畫和種植模式改良等技術，成功開發出非氣候依賴型的科學化耕種模式，將指標成份CRK774®的含量提升至野生種的11 倍，土地利用效率大幅提高，打造綠色永續的高產量作物。

同時，產品安定性也提升超過2倍，實現台灣高品質農產原料量化的願景，並為保健食品市場注入全新動能。該高效栽培技術，已榮獲營養保健食品創新獎 、東京創新天才國際發明展金牌、韓國WiC世界創新發明大賽金牌等多項國內外大獎，並取得台、日、美、歐等8張多國專利認證。

深化原料競爭力，協助客戶拓展市場

憑藉專業與創新的研發實力，綠茵持續協助客戶終端產品獲得多項肯定。此次RabenWhite® 昭和草萃取(含CRK774® )榮獲SNQ特殊機能保健原料組評審肯定，不僅大幅提升客戶對原料的信心，更有助於客戶在終端產品申請SNQ認證時，以足量認證原料做為產品效用的有力佐證。

未來，綠茵將持續堅守嚴格的品質標準，專注於開發具實用效益的保健原料，從源頭為消費者提供更安全可靠的產品，攜手業界夥伴共同引領健康產業邁向更高峰。

原文連結：https://bit.ly/3WjxZ9C

SOURCE 火報