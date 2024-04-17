韓國旗艦航空公司和最大的航空公司大韓航空選擇了Ramco Aviation

韓國大韓航空的副總裁兼維修與工程部門負責人，Chan Woo Jung表示：「當今航空公司正在努力應對高效發動機維護的需求。這些需求促使我們踏上了建設亞洲最大發動機維修綜合設施並擴大我們服務更多發動機類型能力的雄心勃勃的旅程。實施Ramco的發動機MRO能力將幫助我們提高設施的效率和精度，並在發動機維護方面設立新的標準，使我們定位為頂尖的MRO提供商。」

評論 Ramco在MRO領域的成功， Ramco Systems的執行長Sundar Subramanian表示：「我們很高興與大韓航空聯手，支持他們的擴張旅程，以成為全球領先的MRO提供商。我們不懈的專注於建設一流的MRO套件，配備專門的發動機MRO功能，已證明是一個遊戲規則改變者。」

Ramco Aviation Suite 受到全球24,000多名用戶的信任，在全球範圍內管理4,000多架飛機。Ramco擁有90多個航空組織，是全球頂級航空公司、第3方MRO、大型直升機營運商、領先的國防組織和主要城市空中交通公司的首選解決方案。

關於大韓航空：

服務全球超過55年，大韓航空是世界排名前20的航空公司之一，2019年運送超過2700萬名乘客。擁有位於仁川國際機場（ICN）的全球樞紐，該航空公司擁有160架現代化飛機和超過20,000名專業員工，服務於五大洲的39個國家中的110個城市。

了解更多有關大韓航空的資訊，請造訪 www.koreanair.com

SOURCE Ramco Systems