富士通半導體記憶體解決方案株式會社宣佈更名為RAMXEED LIMITED

日本橫濱2024年8月20日 /美通社/ -- 富士通半導體記憶體解決方案株式會社（Fujitsu Semiconductor Memory Solution Limited）欣然宣佈，自2025年1月1日起，公司名稱將變更為RAMXEED LIMITED。在更名的同時，公司的電子郵件地址和網站網址也將提前更新，而郵政地址和電話號碼則保持不變。

新公司徽標：https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M106685/202408074740/_prw_PI3fl_PY8hv9Fw.png

即便更名後，該公司仍將繼續為客戶提供高性能、高質量的FeRAM/ReRAM半導體記憶體產品和服務。此外，公司還將繼續致力於打造並提供新價值和最佳服務。

公司名稱「RAMXEED」的由來

RAMXEED代表著一家以「RAM」記憶體技術為基礎，追求無限可能，以此不斷共同創造和成長的公司。「XEED」融合了「成功」和「超越」的含義，而「X」則象徵著無限可能和共同創造。

關於RAMXEED LIMITED的新公司徽標

徽標： https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M106685/202408074740/_prw_PI2fl_21s5w60o.png

字母「R」和雙「E」之間的空格強調了無限的可能性，而黑色與洋紅色的「X」則代表了公司共同創造的方式。公司選擇了三原色中最純淨的洋紅色作為其標誌色，以彰顯其以獨特技術為核心，力爭成為「利基市場頭部企業」的決心。洋紅色的鮮艷讓人聯想到充滿夢想的未來，激發人們的興奮和激動之情。

關於RAMXEED LIMITED的品牌口號

品牌口號：https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M106685/202408074740/_prw_PI1fl_NAKu0lAE.png

該公司將「我們的記憶體，您的未來」作為品牌口號，在全球範圍內直截了當地表達了其宗旨，即利用記憶體技術實現充滿夢想的未來。RAMXEED利用多年來開發的記憶體技術，幫助每個人實現「充滿夢想的未來」。

公司名稱變更時間表

當前的公司名稱：富士通半導體記憶體解決方案株式會社（有效期至2024年12月31日）

電子郵件地址：[email protected]（有效期至2024年9月20日）

網址：https://www.fujitsu.com/jp/group/fsm/en/ （計劃於2025年內關閉）

新公司名稱：RAMXEED LIMITED（自2025年1月1日起生效）

電子郵件地址：[email protected]（已生效）

網址：https://ramxeed.com/（計劃於2024年9月發佈）

SOURCE Fujitsu Semiconductor Memory Solution Limited