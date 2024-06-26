任仕達Randstad：香港人重視財務穩定性，尋求平等發展機會

任仕達 Randstad香港分享第12期《僱主品牌調研》人才分析報告

「高薪酬和福利」超越「工作與生活完美兼顧」，成為人才對理想僱主最重要的EVP要求

80%的香港人認為，AI對其工作有影響

43%的受訪者認為，自己在工作中屬於少數群體，職業發展面臨障礙的可能性增加了16%

香港2024年6月26日 /美通社/ -- 「高薪酬和福利」已取代「工作與生活完美兼顧」，成為香港人衡量理想僱主的首要僱主價值主張(EVP)驅動因素。

全球最大的人才公司任仕達(Randstad)今天公佈了其在香港特別行政區開展的第12次年度《僱主品牌調研》的詳細結果。該調研由凱度(Kantar)TNS於2024年1月對全球173000名受訪者進行了調查，其中包括香港特別行政區的2689名受訪者，堪稱全世界基於一般人才認知的最全面的僱主品牌調研。

任仕達香港董事總經理Benjamin Elms表示：「我們的最新調查顯示，員工對財務方面的影響關注，他們將薪酬、福利、公司的財務穩定性和工作保障等EVP因素列為重要考量。這表明，人才在評估自己的職業生涯時，正在對自己工作的需求重新調整，財務因素在其中扮演著舉足輕重的角色。為了留住高生產力的員工，企業在未來幾年需要在薪酬和福利方面更具競爭力。」

超過半數的受訪者已經從僱主那裏獲得了不同程度的漲薪。然而，不容忽視的是，相較於年輕一輩（平均佔比僅為15%），老一輩（平均佔比高達24%）在獲取僱主經濟支持方面卻顯得更為困頓，這一顯著的差異仍舊存在。

八成香港人表示人工智慧對自己工作有所影響——我們準備好迎接未來的工作了嗎？

工作中經常使用人工智慧(AI)有助於提高職場整體效率和生產力。近三分之一的受訪者（32%）已經在工作中使用AI，尤其是年輕一代。

然而，每10位受訪者中也有3位坦言，他們從未在工作中使用過AI工具。在AI運用方面，性別與代與代之間的差異亦不容忽視。

與男性相比，女性使用AI的可能性要低6%。嬰兒潮一代和X代人的使用率也很低，其中36%的人表示從未在工作中使用過AI。

在香港，80%的受訪者表示，AI已經在不同程度上影響了他們的工作。千禧一代（82%）對AI的影響感受最為深刻，緊隨其後的是X世代（78%）、嬰兒潮一代（73%）和Z世代（71%）。

AI對您的工作有何影響？

我將會因為AI而失業 7 % AI已經影響到我的工作 5 % AI對我的工作有相當大的影響 31 % AI對我的工作影響不大 36 % AI對我的工作沒有任何影響 16 % 我不知道 5 %

Benjamin Elms表示：「AI正在迅速重塑香港職場，且已經對許多職業產生了深遠的影響，在不久的將來，這些職業或將面臨淘汰，或將因AI的融入而顯著提升成效。要實現後者，僱主需要採取更為積極的姿態，通過AI素養培訓來彌補技能鴻溝，並將其納入員工的技能發展藍圖之中，確保每位員工都能在工作中游刃有餘地使用這些工具。」

AI和技能進階的必要性：讓員工為未來做好準備

AI與僱主提供的技能發展機會相輔相成。2024年，75%的受訪者表示技能再培訓很重要，這一比例較上一年增加了17%。令人欣喜的是，2024年僱主提供的機會也有所增加，比例達到62%，較去年增加了14%。

不過，調查也發現，11%的受訪者仍然缺乏晉升機會，其中X代人群感受到的這種壓力最為沉重。

公平啟航：彌合性別鴻溝，構築更公正、高效的職場新環境

香港獨特的多元文化，讓不同背景的人們走到一起，造就了一支充滿活力和朝氣的員工隊伍。這種人才薈萃的盛況，吸引著那些努力在戰略上構建更為緊密團結的團隊，以推動生產力和增長的企業紛至遝來。

為捕捉當代員工的心聲，任仕達在今年的調查中將「公平」納入了EVP要素清單。「公平」被定義為「不分年齡、性別、種族等，為員工提供平等的機會」。有趣的是，「公平」首次出現便成為香港人最看重的第五大EVP。

然而，《2024年僱主品牌調研》的數據顯示，多樣性與真正的包容性之間存在差距。43%的受訪者坦言，由於種種原因，自己在工作中屬於少數群體。

在香港，近半數受訪者坦言他們面臨晉升阻礙，其中性別差異之顯著令人咋舌。男性比女性更容易因自身身份而陷入職業發展的困境，55%的受訪者均表示有過此類經歷。

此外，在工作中被歸類為少數群體的人，在職業發展的道路上遭遇困境的概率竟高出16%，這說明在推動機會平等的同時，我們可能需要採取更有力的包容性措施。

性別差異在技能提升和再培訓、職位晉升以及為最優秀員工提供機會方面表現得尤為突出。



女性 男性 性別差距 高級管理人員在為下屬提供再培訓和提高技能的機會時是否公平 52 % 64 % 12 % 高級管理人員在聘用下屬或為下屬提供職業發展機會時是否公平 51 % 62 % 11 % 在我所在的組織，最好的機會是否留給最優秀的員工 53 % 64 % 11 % 我所在的組織是否重視我的獨特個性、特點、技能、經驗和背景 54 % 65 % 9 % 我所在的組織是否提供同工同酬 55 % 62 % 7 % 我在本組織是否遭遇過晉升阻礙，且我認為與我的身份有關 49 % 55 % 6 %

Elms表示：「在任仕達，公平是我們對員工承諾的根本。我們深知這是一個複雜的問題，尤其是無意識的偏見。我們的調研和人才互動結果始終強調，解決這一問題的關鍵在於推動包容性與機會平等。這要求我們保持公開的對話、基於技能的招聘和人才發展策略，以及最重要的——透明度。明確的評估標準和職業發展路徑對於建立一個真正具有包容性的工作場所至關重要，在這樣的環境中，每個人都能充分發揮自己的潛力。」

在Clipper Stad Amsterdam上舉辦《2024年僱主品牌調研》發佈會

今年的《僱主品牌調研》由任仕達在Clipper Stad Amsterdam上舉辦的一場活動上獨家發佈。Clipper號由Randstad集團創始人Frits Goldschmeding與阿姆斯特丹市政府共同策劃。這艘帆船Clipper號目前正在進行為期兩年的環球之旅，旨在傳播可持續發展理念，倡導公平，呼籲青年就業問題。在此期間，Clipper將停泊在任仕達設有當地辦事處的不同城市，為客戶，合作夥伴和人才翹楚創造相互交流的機會。

Elms分享道：「我們非常榮幸能有在Clipper上發佈今年的《僱主品牌調研》，這艘高大的帆船與我們作為全球最大的人才公司有著相同的使命。每年，我們都會對至少2500名本地員工和求職者進行調查。這項調研旨在分析趨勢，指導僱主制定更有意義的人才招聘和員工管理策略，以滿足當今香港的人才需求。」

通過以下鏈接下載任仕達香港《2024年僱主品牌調研》數碼報告： http://www.randstad.com.hk/hr-trends/employer-brand/randstad-hong-kong-2024-employer-brand-research 。

關於任仕達《僱主品牌調研》

任仕達《僱主品牌調研》是全球最全面、最獨立、最深入的適齡工作成年人僱主品牌調研，旨在探索影響員工的觀念和驅動因素的人才洞察，並揭示最具吸引力的僱主。自2000年啟動以來，該調研一直由任仕達的國際研究合作夥伴凱度獨立進行。調查對象於2024年1月接受調查。

關於任仕達

任仕達是一家全球性的人才領軍企業，其願景是成為全球最公平、最專業的人才公司。作為人才合作夥伴，我們通過營運、專業、數碼化和企業四大專業領域，為客戶提供高質量、多元化和靈活的人才隊伍，助力他們在人才稀缺的世界中取得成功。我們幫助人們獲得有意義的職位，發展相關技能，並在工作中找到目標和歸屬感。通過我們創造的價值，我們致力於為所有人帶來更美好、更可持續的未來。

公司總部位於荷蘭，業務遍及39個市場，擁有大約4萬名員工。2023年，我們協助200萬名人才找到工作，並錄得254億歐元的收入。Randstad N.V.於泛歐證券交易所阿姆斯特丹上市。如需瞭解更多信息，請瀏覽 www.randstad.com 。

SOURCE Randstad Hong Kong