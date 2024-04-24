Ratan Tata 榮獲知名 KISS 人道主義獎

Ratan Tata 通常不願接受殊榮，但在 Achyuta Samanta 親自遊說後同意接受這項獎項，確認了 KISS 人道主義榮譽的重要性。該獎項得主於 2021 年宣佈，但 Ratan Tata 因為新冠疫情而無法領獎。

在接受過程中，Ratan Tata 對 KISS 和其創辦人表示感謝。「我非常高興獲得這項榮譽。這是我一生中最重要的時刻，」他說道。

「Ratan Tata 在印度是一個家喻戶曉的名字，而且他真的是一個好人。對我們來說，今天能夠以這個獎項表揚他，是一項榮幸，」Achyuta Samanta 說道。

「Ratan Tata 的社會工作和領導力自我小時起一直影響著我。我從小就尊重和喜歡他。我父親是塔塔公司（Tata Company）的員工。從那時起，我一直尊重和喜歡 Ratan Tata ，」他說。「當我只有四歲時，我父親在火車事故中身亡。」

KISS 人道主義獎於 2008 年由 Achyuta Samanta 創辦，是 KIIT 和 KISS 的最高榮譽，致力於表揚全球人道工作精神的個人和組織。之前獲得這個享負盛名的獎項之得主包括了多位世界領袖、諾貝爾獎得主，以及來自各個領域的知名人士，展現這個獎項廣泛的國際影響力和受重視程度。在頒獎典禮場合中，約 40,000 名 KISS 學生祝福 Ratan Tata 健康長壽、生活愉快。

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SOURCE KISS