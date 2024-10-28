RD InnoTech攜手HashKey Exchange推動未來穩定幣HKDR發行，加速跨境支付佈局

香港2024年10月28日 /美通社/ -- RD Technologies Group（圓幣科技集團）旗下子公司RD InnoTech Limited（圓幣創新科技有限公司，以下簡稱RD InnoTech）正全力推動穩定幣HKDR的發行進展。自公司成立以來，RD InnoTech一直致力於確保稳定币HKDR符合嚴格的監管標準，並為推動國際化支付做好準備，確保該穩定幣能夠順利融入市場，助力跨境交易的無縫銜接。2024年7月18日，RD InnoTech成功進入香港金融管理局（HKMA）穩定幣發行人沙盒，為未來合規運營奠定了重要基礎。

RD InnoTech未來計劃於以太坊（Ethereum）上發行穩定幣HKDR。選擇以太坊的原因在於其全球高流動性、成熟生態系統、穩定性以及去中心化的安全基礎設施，以保障大規模金融操作的可靠性。

與Hash Blockchain Limited（HashKey Exchange）合作：推動市場增長與進入全球市場

RD InnoTech未來計劃於香港證券及期貨事務監察委員會（證監會）批准最大*持牌虛擬資產交易平台——HashKey Exchange正式上線穩定幣HKDR，這將是實現其願景的重要一步，推動更高效、合規的跨境支付。

RD Technologies Group行政總裁Rita Liu女士表示，與HashKey Exchange的合作至關重要：「我們非常高興能與HashKey Exchange合作，他們為我們的穩定幣HKDR發行提供了必不可少的要素：監管的可信度、廣泛的機構關係網絡，以及深厚的流動性。HashKey Exchange嚴格遵循香港的虛擬資產交易平台（VATP）監管框架，進一步強化了我們與合作夥伴及監管機構之間的信任。」

Rita Liu女士還指出，香港作為東西方交匯的門戶角色，將進一步擴大穩定幣在亞洲市場的潛力，滿足不斷增長的跨境貿易與支付需求：「穩定幣可以透過同步資訊與資金流來消除全球交易中的摩擦。我們正打造一種合規且穩定的數字貨幣，為企業跨境交易提供速度與成本優勢。」

HashKey Exchange首席執行官Livio WENG先生表示：「我們非常高興能與RD InnoTech攜手，在香港穩定幣市場及全球跨境支付領域取得突破。穩定幣HKDR不僅能降低交易成本，還能提升資金流效率，為全球企業提供合規且穩定的貨幣支持。作為香港最大的持牌虛擬資產交易所，我們致力於推動這一創新，確保專業投資者能便捷地使用這種1:1與港元掛鉤的穩定幣^。未來，HashKey Exchange將作為『神經中樞』，不斷推進合規穩定幣的發展。」

RD InnoTech將透過結合監管嚴謹性、戰略合作夥伴關係及區塊鏈創新，致力於將穩定幣HKDR定位為未來全球支付版圖的重要推動力。此次與HashKey Exchange的合作標誌著實現這一目標的重要一步，也呼應了香港成為全球數字資產樞紐的宏大願景，為亞洲及全球市場的穩定幣採用奠定基礎。

關於 RD Technologies Group（RD Technologies Group 集團）︰

RD Technologies Group (RD Technologies) 是連接Web2和Web3的金融平台，運用創新金融科技，致力建構互信互聯的商業世界。圓幣科技建基香港，面向全球，協助企業以更便利、更具成本效益的方式使用金融服務、提升貿易效率、促進香港作為亞洲貿易樞紐和國際金融中心的發展。了解更多︰https://rd.group

由RD Technologies旗下子公司主理的創新和安全的方案包括︰

RD Wallet圓幣錢包 ︰

RD Wallet Technologies Limited （ 圓幣錢包科技有限公司，圓幣錢包）為香港儲值支付工具（SVF）牌照持有機構（牌照號碼︰SVF0016），讓全球企業隨時隨地手機遙距開戶，支援多個法幣幣種。圓幣錢包致力為企業提供高效、安全、創新的支付方案，促進香港作為亞洲貿易樞紐和國際金融中心的發展。了解更多︰https://rd.group/products/wallet/

穩定幣 HKDR（HKDR）︰

HKDR是可靠和透明的穩定幣，與港元1︰1等值，其儲備由優質兼具高流動性的資產所組成，並將妥善存放於受監管的金融機構的獨立託管賬戶內。公眾可透過定期公布的獨立認證報告了解儲備詳情。HKDR的發行機構圓幣創新科技有限公司於2024年7月成為首批參與香港金融管理局穩定幣發行人沙盒的發行機構之一，圓幣創新科技有限公司將嚴謹遵從發行HKDR的監管要求，為推動香港作為全球Web3和虛擬貨幣的樞紐的持續發展作出貢獻。了解更多︰https://rd.group/hkdr

*截至10月20日，根據Coingecko的最新數據，HashKey Exchange在全球交易所中排名前9，為排名最高的香港持牌虛擬資產交易所。

^參考自HKDR官網介紹

關於HashKey Exchange

HashKey Exchange 致力於在合規、資金保障、平台安全方面為虛擬資產交易所定義新標杆， HashKey Exchange是香港首批持牌零售虛擬資產交易所。目前已獲得香港證券及期貨事務監察委員會（證監會）批准，持有在《證券及期貨條例》下的第1類（證券交易）、第7類（提供自動化交易服務），以及在《打擊洗錢條例》下的經營虛擬資產交易平台牌照，合規運營虛擬資產交易平台。作為HashKey Group旗艦業務，HashKey Exchange為專業投資者（PI）與零售投資者提供一站式虛擬資產交易服務。HashKey Exchange已獲得ISO 27001（信息安全）和ISO 27701（數據隱私）管理體系認證。

為遵守法律法規，HashKey Exchange不向中國大陸、美國和某些其他司法轄區的用戶提供服務。

信息可能會過時，包括由於新的計劃、法規或市場變化。

SOURCE RD Technologies Group