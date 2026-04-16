人才短缺和薪資風險阻礙企業成長：Remote 發現全球有 72% 的企業未能達成關鍵目標

最新資料顯示複雜的薪資設定迫使 46% 的全球公司停止聘僱國際員工，增加全面變更人力資源策略的壓力。

台北2026年4月16日 /美通社/ -- 隨著企業在追求成長的過程中面臨的全球經濟漸趨複雜，領先業界的全球人力資源平台 Remote 分享最新資料，強調阻礙企業成長的具體挑戰。生活成本上漲、薪資透明化要求漸增，以及國際薪資的複雜度等顯著障礙迫使企業重新審視自身的留任策略。

人才短缺會使企業付出代價。Remote 最新的全球勞動力報告收集全球 3,650 名人力資源主管的調查回覆，發現過去 12 個月以來，有 72% 的企業因為找不到合適員工而未能達成關鍵業務目標。因此，企業紛紛快速拓展全球勞動力。一般白領公司現在聘僱至少 4 個國家的員工，且人力資源主管預期此數字在 2026 年會迅速上升以打入新市場。

優秀人才是企業成長的基礎。除了聘僱人才外，公司也必須具備留住頂尖人才的能力才能成長。然而，全世界僅有 62% 的企業與人力資源主管認為其公司的績效和發展流程有助於留住人才。在接受調查的企業中，這只佔了不到三分之二。

縮減人才與透明度差距

其中一種留住人才的方法是建立信任。根據 Remote 的研究，生活成本上漲是當今員工主要擔憂的問題。去年，有 82% 的人力資源主管受到更多員工要求加薪的壓力。雖然加薪及獎金大多受業務績效影響，但公司也可以透過薪資透明化建立信任並留住員工。薪資透明化有助於員工更有信心應對生活成本問題。報告顯示，四分之三 (77%) 的企業領袖認為提升薪資透明度能創造更健康、更公平的文化。

克服薪資與擴張障礙

儘管企業希望能擴大全球員工數，複雜的薪資作業會使國際成長減緩。Remote 的資料顯示，薪資設定問題迫使 46% 的企業停止聘僱海外員工。此外，約有三分之一的 (30%) 當地企業將目前的薪資設定視為主動風險。

另外還有三分之一 (33%) 的企業面臨嚴格的安全與資料保護要求，且有 30% 企業難以在不同地點維持合規性。全球亦有 31% 的回答者表示，管理薪資流程中太多互不相干的工具和供應商也是一項挑戰。

Remote 薪資副總裁 Barry Flanagan 表示，「處理國際薪資時依靠碎片化、手動的流程，會使成長中的公司暴露在不必要的風險中，進而減緩擴張速度」。「自動化薪資工具能為企業提供持續向海外擴展所需要的支援。若能將可靠薪資和對薪資透明化的承諾相結合，便能打下堅實的信任基礎。若員工知道能準時獲得準確薪資，便會留在公司更久，推動企業向前邁進。」

Remote 全球勞動力報告收集 10 國、超過 3,600 名公司業務領袖對國際性問卷的回答，包括新加坡、美國、英國、德國、法國、荷蘭、瑞典、西班牙、澳洲、日本和韓國。

您可以在此閱覽並下載完整的 Remote 勞動力報告。

研究方法

Censuswide 代表 Remote 於 2025 年 8 月展開本研究，資料來源為與 3,650 名企業領袖和人力資源主管（至少總監層級）針對聘僱各國員工的決策責任展開的訪談，包括英國、美國、德國、法國、荷蘭、西班牙、澳洲、新加坡和韓國等。

關於 Remote：

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SOURCE Remote