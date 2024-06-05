Request Finance研究顯示，Web3行業收入比傳統金融高128%

Web3 與傳統金融行業對比 ： Web3 金融專業人士的收入明顯高於傳統金融職位的同行，平均增長 27% ，一些職位（如會計師）的收入高出 128% 。

遠程工作模式盛行： 92% 的受訪者遠程工作，遠超過全球平均水平，反映了 Web3 角色的現代、靈活性質。

性別薪酬差距大： 儘管 Web3 具有進步的精神，但顯著的性別薪酬差距仍然存在，女性的平均收入比男性低 46% 。

加密薪酬： 近一半的 web3 金融專業人士的部分或全部報酬是用加密貨幣支付的，其中 41.7% 的受訪者至少部分是用加密貨幣支付的，例如穩定幣和公司代幣。

可變薪酬差異： 近一半的受訪者表示沒有可變薪酬，而另一半受訪者則採用多種多樣的可變薪酬模式，可觀的獎金通常達到基本工資的 50% 或更多。

股權薪酬普遍存在： 高達 63% 的 Web3 金融專業人士獲得股權作為薪酬的一部分，這凸顯了該行業的創業文化。

Web3 Finance Club創始人兼Request Finance首席執行官Christophe Lassuyt強調了該報告在促進透明度和指導Web3金融未來方面的重要性。Lassuyt表示：「我們的目標是通過為金融領導者提供關鍵的知識和工具來支持企業採用加密貨幣。這份報告有助於提高人們對薪酬趨勢的認識，鼓勵更多專業人士探索Web3的機會。」

Web3 Finance Club擁有超過850名成員，繼續為金融專業人士提供聯繫、分享想法並在動態的Web3金融環境中保持領先地位的重要平台。通過獨家活動、專家內容和行業見解，Web3 Finance Club致力於促進專業成長和創新。

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SOURCE Request Finance; Web3Finance Club