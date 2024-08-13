ReThink HK 2024 聚焦可持續發展 成就香港未來

ReThink HK 創辦人兼行政總裁 Chris Brown 先生表示：「ReThink HK 的贊助商、支持機構和內容合作夥伴不僅提供支援，更與我們攜手共創博覽內容，為數以千計的與會者帶來創新啟發。我們深信，只有各界群策群力，才能實現全球淨零排放，保護和恢復全球生態系統平衡，奠定香港經濟彈性與可持續發展的基礎。隨著愈來愈多機構意識到可持續發展和企業的成功密不可分，我們更需齊心協力，應對隨之而來的挑戰。」

Rethink HK 很榮幸能夠獲得企業合作夥伴和贊助商的廣泛支持，與他們攜手打造一個更清潔、更環保、更永續的城市，向共同目標邁進。今年的焦點演講廳和活動贊助商包括法國巴黎銀行、匯豐銀行、仲量聯行、漢莎航空集團、港鐵、銳思碳管理顧問公司、施耐德電氣和 UNIFi3D。

攜手商界環保協會 開展第四年深度合作

獨家協辦機構商界環保協會（BEC）將再度與ReThink HK攜手，提出循環和淨零經濟新願景。 商界環保協會行政總裁吳家穎先生表示:「我們已連續四年與 ReThink HK合作，一路上堅定不移推動商界和社區變革。我們攜手合作，大大提升了博覽的影響力，促使企業肩負起環境和社會責任，齊心為環保減碳而努力。」

今年，商界環保協會將匯聚名下會員，於BEC展館展示一系列產品、服務和解決方案，促進同業之間的互動交流。同場更設為期兩天的「BEC 循環轉型演講廳」以及其他六個不同主題的演講廳，匯聚60多位商界領袖和可持續發展同業，探討循環和可持續生活方式的發展框架，重新思考香港社區作用，以及中小企業如何實現可持續發展。

匯聚頂尖可持續解決方案供應商

ReThink HK 將展示 250 多家公司帶來的可持續解決方案，讓與會者能夠把現場交流的所感所悟應用到機構實務當中。展商涵蓋可持續初創公司以至香港最大型企業，提供多樣可持續產品、服務和解決方案。博覽將匯聚一系列革命性解決方案，包括綜合廢棄物系統、節能解決方案、氣候技術、可持續發展諮詢平台等。除此之外，會場更設與著名機構合辦的專題展示，包括歐洲館、加拿大館、BEC館，FSES（豐盛社會學會）館，以及首次於ReThink HK亮相的和香港數碼港館。

為回應可持續流動性及運輸轉型，ReThink HK 2024 將聯同新策略合作夥伴E-mobility Network及香港電動車商業總商會，帶來智慧流動性與運輸展區，展示用於航空、淨零海運和道路運輸的低碳燃料解決方案、可持續基礎設施及交通工具。

專家分享真知灼見

ReThink HK 匯聚超過 500 名講者，帶來120多場精彩活動，設八個演講廳及講台，以及一系列專題工作坊及圓桌研討會。各演講廳和講臺代表不同可持續發展的熱點領域，包括「淨零與自然向好演講廳」（主演講廳）、「BEC循環轉型演講廳」、「可持續建築與設施演講廳」、「人類與目的演講廳」、「宜居城市與運輸演講廳」、「可持續金融與供應鏈演講廳」，以及「歐洲講臺」及「革新者講臺 」。為促進公開對話和知識共享，博覽更會舉辦圓桌研討會，帶領與會者重新思考人才發展、人工智慧、食品系統、多元化和包容性、行銷及傳播以及香港街道等社會議題。

會議將以「可持續發展視角：香港淨零排放進展」作為開幕主題，並由環境生態局局長謝展寰，BBS，JP發表主題演講。其他主講嘉賓包括聯合國駐華協調員Siddarth Chatterjee、 落基山研究所中國部門主任李抒苡、亞洲投資者氣候變化聯盟溝通參與總監Valerie Kwan，以及國際財務報告準則基金會（IFRS Foundation）國際可持續準則理事會（ISSB）成員冷冰等等。商界領袖、可持續發展同業、研究專家和業界先鋒將深入探討可持續發展的最新趨勢、挑戰和機遇，為與會者提供所需知識、工具和業界聯繫，推動組織和行業變革。

碳排放抵銷計劃

ReThink HK 致力減少碳足跡，恪守對環境可持發展的承諾。ReThink HK與嘉道理農場暨植物園合作，推動以抵銷碳排放為目標的「木材回收計劃」。該計劃通過投資生物炭機，回收常規樹木工程中產生的木材碎片，將笨重、腐爛或患病的木材轉化為有價值的生物炭，製造有利於土壤和植物生長的土壤改良劑。

欲了解更多資訊，請瀏覽： https://www.kfbg.org/en/caring-for-our-hillside/working-the-ground/wood-recycling-programme .

關於 ReThink HK

ReThink HK 是一場為協助不同機構在價值鏈中實踐可持續發展，以及展示嶄新可持續轉型技術和企業方案而成立的年度商貿博覽。ReThink HK 將生態圈的持份者與社區凝聚一起，為創造一個擁有氣候智慧和秉持公平價值的城市一起邁步向前。活動所有入場收益將撥捐香港慈善機構以支持本地項目。

欲查看ReThink HK 2024會議日程，請瀏覽https://rethink-event.com/conference/。

更多活動資訊，請瀏覽ReThink HK 網站：https://rethink-event.com/。

如有查詢，請聯絡：

Maggie Tse 小姐 活動總監 [email protected] Jessica Chan 小姐 夥伴關係及市場推廣主管 [email protected]

關於ReThink Foundation

ReThink 基金會旨在提供思想交流平台，讓人們重新思考香港非政府組織如何透過合作夥伴關係，最大限度地發揮集體社會影響力。ReThink NGOs計劃是基金會的核心活動，讓非政府組織利用戰略夥伴關係，選出影響力高並以合作為主導的NGO項目，提供資金和獎學金計劃。 ReThink HK 入場門票收益將全數資助ReThink NGOs計劃。無論是旗艦活動 ReThink HK 還是基金會的 ReThink NGOs 計劃，我們所有活動都以合作為核心價值。

欲了解更多詳情，請瀏覽ReThink Foundation網站：https://rethink-foundation.org/。

SOURCE ReThink HK