ReThink HK 2024 引領香港可持續發展

ReThink HK 2024 創辦人兼行政總裁 Chris Brown先生表示：「面對日益複雜的環境、社會和經濟挑戰，我們逐漸意識到可持續發展和業務增長之間的緊密聯繫，這正是推動社會進步的關鍵力量。透過與不同贊助商、支持機構和內容合作夥伴群策群力，我們創建了富前瞻性的多層次活動模式，激勵成千上萬的與會者並肩同行。ReThink HK為香港經濟的可持續發展奠定了堅實基石，將可持續發展、企業成功和互助合作緊密結合，推動共同繁榮。」

新加盟展商 帶來突破性解決方案

本屆博覽匯聚約250家參展商，其中逾半數首次參展。新加盟的展商帶來一系列尖端產品和解決方案，讓與會者獲取最先進的技術裝備，解決氣候問題。

首次亮相的智慧流動與運輸展區，聯同策略合作夥伴「電動出行同盟」及香港電動車商業總商會，帶來超過 15 家參展商和品牌，展示一系列突破性解決方案，推動香港運輸系統的可持續發展。中華電力聯同「電動出行同盟」成員，將創新能源數據分析工具、靈活供電方案、尖端商用電動車及設備，多樣化充電技術、以至多元化綠色金融支援服務，攜手推動電動商用車普及化。除了以上可持續交通解決方案，仁孚車行展示了三款新式電動車型號，包括梅賽德斯-奔馳eSprinter 和eEconic，以及騰勢D9，為注重環保的消費者提供更多代步選擇，助他們跟上日益加快的減碳步伐。New Energy 也推出了新型電動計程車Kaiyi X3Pro。而Alexander Dennisyi亦展示其新推出高科技 Enviro100EV 25 座單層電動巴士，充分展示零排放技術改變城市公共交通格局的巨大潛力，為香港的可持續交通發展作出貢獻。

ReThink HK更與多所領先機構合作，帶來參展商專題展示，當中包括歐洲館、加拿大館、BEC館、初創企業館、企業擴張館、NGO（非政府組織）館，以及升級回歸的FSES（豐盛社會學會）館和全新香港數碼港館，多角度展示創新可持續發展方案。

多方聯手 成就博覽藍圖

博覽以創造高價值為目標，而合作正是核心所在。除了推動香港可持續發展生態系統內的跨界合作，博覽亦積極拓展自身的合作網絡，致力打造更優質的活動平台。

作為獨家協辦機構，商界環保協會（BEC）與博覽攜手打造BEC館及「BEC 循環轉型演講廳」，帶來更豐富的觀展體驗。為期兩天的「BEC 循環轉型演講廳」與其他六個主題各異的演講廳同場舉行，匯聚60多位商界領袖和可持續發展同業，重新思考香港社區的作用，以及中小企業如何實現可持續發展。

商界環保協會行政總裁吳家穎先生表示:「 我們很高興與ReThink HK第四度合作。通過相互合作，我們讓商界環保協會會員匯聚一起，按著彼此的環保革新策略和業務實踐作深入交流，由此提升我們淨零倡議的影響力，賦能企業承擔環境和社會責任，為商界以至整個社會帶來新氣象。展望將來，我們將繼續堅持不懈，推動商界和社會變革，以團結各界應對氣候挑戰，建設更環保、可持續發展的香港。」

Rethink HK 很榮幸能夠獲得企業合作夥伴和贊助商的廣泛支持，攜手打造更清潔、更環保、更可持續的城市，朝著共同目標邁進。今年的焦點演講廳和活動贊助商包括法國巴黎銀行、ERM、安永、香港空運貨站、恆隆地產、香港置地、匯豐銀行、仲量聯行、漢莎航空、港鐵公司、華僑銀行、RESET Carbon、施耐德電氣、西門子、太古公司及UNIFi3D等等。廣泛的合作網絡顯示了ReThink HK是推動跨行業可持續發展的重要平台。博覽憑藉其廣泛的合作網絡，以高效的方式推動跨行業可持續變革，並凝聚不同界別的持份者，讓他們共同承擔責任，為香港實現循環經濟和淨零排放鋪路。

多角度會議 啟發創新思維

ReThink HK 會議設八個演講廳及講臺，一系列專題工作坊和圓桌研討會，匯聚知名行業專家，帶來120多場深入各可持續發展領域的專業會議。各演講廳和講臺分別代表不同可持續發展的熱點領域，包括「淨零與自然向好演講廳」（主演講廳）、「BEC循環轉型演講廳」、「可持續建築與設施演講廳」、「人類與目的演講廳」、「宜居城市與運輸演講廳」、「可持續金融與供應鏈演講廳」，以及「革新者講臺 」和新加入的「歐洲講臺」。為促進公開對話和知識共享，博覽更會舉辦圓桌研討會，帶領與會者重新思考人才發展、人工智能、食品系統、多元化和包容性、行銷及傳播以及香港街道等社會議題。

ReThink HK 2025蓄勢待發

第六屆ReThink HK將繼往開來，於2024年9 月11 日至12 日假香港會議展覽中心一號展覽廳隆重回歸，帶來更強參展陣容、更創新的解決方案和更多元的會議主題。 ReThink HK 將與來自世界各地的商界領袖、可持續發展同業和業界先鋒攜手並進，繼續推動社會變革，建構更美好、更環保和更可持續的未來。

關於 ReThink HK

ReThink HK是首屈一指的年度商貿博覽，旨在展示創新可持續轉型技術和企業解決方案，協助各機構在價值鏈中實踐可持續發展。 ReThink HK 凝聚了社區與生態圈的持份者，共同建設氣候智慧和秉持公平價值的城市。活動的所有入場收益將全數撥捐予香港慈善機構，以支持本地項目。

欲查看ReThink HK 2023會議日程，請瀏覽https://rethink-event.com/conference/。

更多活動資訊，請瀏覽ReThink HK 網站：https://rethink-event.com/。

如有查詢，請聯絡：

Maggie Tse 小姐 活動總監 [email protected] Jessica Chan 小姐 夥伴關係及市場推廣主管 [email protected]

關於ReThink Foundation

ReThink 基金會旨在提供思想交流平台，讓人們重新思考香港非政府組織如何透過合作夥伴關係，最大限度地發揮集體社會影響力。ReThink NGOs計劃是基金會的核心活動，讓非政府組織利用戰略夥伴關係，選出影響力高並以合作為主導的NGO項目，提供資金和獎學金計劃。 ReThink HK 2024入場門票收益將全數資助ReThink NGOs計劃。無論是旗艦活動 ReThink HK 還是基金會的 ReThink NGOs 計劃，我們所有活動都以合作為核心價值。

欲了解更多詳情，請瀏覽ReThink Foundation網站：https://rethink-foundation.org/。

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SOURCE ReThink HK