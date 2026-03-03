品牌最新多效免沖洗修護產品，令秀髮更健康更強韌

加州文圖拉2026年3月3日 /美通社/ -- 全球眼睫毛、眉毛與頭髮護理權威 RevitaLash® Cosmetics，隆重呈獻全新免沖洗髮膜及護髮素。此突破性 5 合 1 修復療程專為深層滋養、抵禦侵害、強健髮絲而生，質感輕透，絕不加重髮絲負擔。

此創新多效配方集傳統髮膜的滋養、柔順、保濕功效於一身，卻免卻沖洗步驟，不含厚重殘留物，更無需等候，輕鬆便捷。 這款輕盈的免沖洗修護產品，適合所有髮質，不影響染後髮色。產品特別適合髮質乾燥、暗啞、扁塌或脆弱的人士，尤其有助稀疏或受損髮絲重拾活力及光澤。

RevitaLash Cosmetics 免沖洗髮膜及護髮素

免沖洗髮膜及護髮素注入豐富營養成分，能有效修護基底、深層滋養，並抵禦環境侵害及高溫造型帶來的損傷（實驗室測試證實能抵抗高達 450°F/232°C* 的熱力），締造更顯強健、更具活力的動人秀髮。 配方蘊含瓊崖海棠油、椰子油、牛油果油、荷荷巴油、辣木油，配合海藻糖、水解透明質酸及莧菜肽，能深層保濕、撫平毛躁，令秀髮更柔順易梳。

RevitaLash® Cosmetics 總裁兼全球市場推廣總監 Lori Jacobus 表示：「消費者現在追求簡約，希望用得其所。我們很高能藉此時機拓展護髮產品系列，推出這款多效產品，讓大家不用再購買和使用四款額外產品。 此外還能帶來專業級效果，可謂錦上添花。 全新免沖洗髮膜及護髮素既有髮膜的深層修護效果，亦具有輕盈免沖洗產品的便利，讓大家每天都能更輕鬆地養護出更強韌亮麗、富有彈性的秀髮。」

免沖洗髮膜及護髮素專為配搭品牌的豐盈護髮系列而設，輕鬆融入每日的護髮流程。 洗髮及護髮後，只要取約一角硬幣大小的分量，塗抹在已用毛巾印乾的濕髮中段至髮尾，然後如常梳理及造型即可。

配方經皮膚科醫生評估、通過臨床測試，性質溫和不易致敏，秉持純素及零殘忍理念，同時不含對羥基苯甲酸酯、鄰苯二甲酸酯及麩質。 產品於美國製造，可謂信心之選。

RevitaLash® Cosmetics 免沖洗髮膜及護髮素（90 毫升 / 3.0 液量安士）零售價為 42.50 美元，將於 3 月 1 日起，在授權髮廊、水療中心、專業零售商及 revitalash.com 公開發售。

關於 RevitaLash® Cosmetics

RevitaLash® Cosmetics 是研發頂尖眼睫毛、眉毛及頭髮產品的全球領導品牌。 品牌於 2006 年創立，產品系列包括屢獲殊榮的 RevitaLash® Advanced 睫毛修復增生精華及 RevitaBrow® Advanced 眉毛修復增生精華。銷售點遍及全球超過 70 個國家的醫生診所、水療中心、髮廊及專門店。 RevitaLash® Cosmetics 一直支持非牟利乳癌關注活動，並將部分收益撥捐研究及教育項目，全年不間斷地回饋乳癌社群，而非僅限於 10 月。 如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.revitalash.com。

*結果來自使用免沖洗髮膜及護髮素與只用洗髮露的頭髮進行對照的實驗室研究。 經過 4 次加熱後測量的角蛋白變性情況。

SOURCE RevitaLash Cosmetics