REYL Intesa Sanpaolo 聚焦於可再生能源

與以前的版本一樣，此報告整理了全球專家和機構的意見，以概述當前情況和過渡面臨的挑戰。報告涵蓋多極地緣政治環境，多極化的地緣政治格局，使由相互競爭的政治和經濟優先事項、對氣候和生物多樣性的影響、新的規則和監管以及對資本的需求構成的微妙平衡，變得更加錯綜複雜。

最重要的信息是，挑戰仍然存在，尤其是在 2024 年這樣的一年中，在國際範圍內，有許多選舉和互相競爭的優先事項。儘管遭遇逆風，再生能源是一個不斷成長的行業，吸引更多關注，獲得越來越多的投資，並促進新技術和替代方法的發展。

REYL Intesa Sanpaolo 行政總裁 François Reyl 對此報告評論說：「我很榮幸看到我們第三版的 《FORWARD》 發布關於如此重要的主題，投資者和政策制定者對這主題的興趣與日俱增。」

關於 REYL Intesa Sanpaolo

www.reyl.com

REYL Intesa Sanpaolo 成立於 1973 年，是一間多元化銀行集團，在瑞士（日內瓦、總部、蘇黎世、盧加諾）、歐洲（倫敦、盧森堡、馬耳他）和世界其他地區（新加坡，杜拜）設有辦事處。此公司管理超過 20 億瑞士法郎的資產（包括少數族裔權益超過 30 億瑞士法郎），並僱用約 400 名專業人士。2021 年，公司與歐洲領先的銀行業者 Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking 建立了戰略合作夥伴關係。Fideuram ISPB 目前持有 REYL & Cie Ltd 的 71% 股權。

REYL Intesa Sanpaolo 開發創新的銀行方法，透過財富管理、企業融資、資產服務和資產管理業務領域，為國際企業家和機構投資者的客戶提供服務 。

此公司在影響力投資領域的活動更趨多元化，採用數據驅動和實證的方法，將可持續發展問題納入財富管理實踐中，以及透過培育 Alpian Ltd ，為一眾富裕客戶提供數碼銀行服務。此銀行擁有少數股權，並於 2022 年獲發銀行牌照。

2021 年 12 月，REYL Intesa Sanpaolo 收購了 1875 Finance Ltd 的 40% 股份，這是一間位於日內瓦的多家庭辦公室和獨立資產管理公司，管理的資產超過 12 億瑞士法郎。

REYL & Cie Ltd 擁有瑞士的銀行牌照，並在瑞士金融市場監管機構 (FINMA) 的監管下進行活動。各集團的子公司也受英國金融行為監管局 (FCA)、馬爾他金融服務局 (MFSA)、新加坡金融管理局 (MAS)、杜拜金融服務管理局 (DFSA) 以及美國證券交易委員會 (SEC) 監管。

SOURCE REYL Intesa Sanpaolo