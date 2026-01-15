Rich Sparkle (ANPA.US) 震撼宣佈：集結全球兩大頂流 Khaby Lame 與小楊哥 啟動7億粉絲資本化新紀元

打造「美股平台＋全球頂級IP＋中國電商工業化」超級商業體

紐約和香港2026年1月15日 /美通社/ -- 美股上市公司 Rich Sparkle Holdings（股票代碼：ANPA.US，下稱「本公司」或「Rich Sparkle」） 今日正式宣佈，進行對全球頭部內容創作者 Khaby Lame（外界熟知為「無語哥」）核心運營公司 Step Distinctive Limited 的收購。

此次戰略佈局不僅將這位全球現象級網紅納入本公司版圖，我們更榮幸地宣佈，中國直播電商領域的領軍企業——安徽小黑羊網絡科技有限公司（即「瘋狂小楊哥」核心關聯公司，隸屬三隻羊集團體系）將正式成為我們的戰略股東及核心運營合作夥伴。

透過此次交易，Rich Sparkle 將構建了一個覆蓋全球近 8 億粉絲的超級流量矩陣，標誌著全球頂級網紅IP正式進入資本市場運作的新里程碑。

強強聯手：掌握全球流量密碼

本公司深知流量資產的巨大價值。Khaby Lame 作為全球粉絲量第一的 TikTok 創作者，以其標誌性的「無語」手勢打破了語言與文化的隔閡，全網粉絲矩陣累計達 3.6 億。

與此同時，公司的戰略合作夥伴——由「瘋狂小楊哥」領軍的機構，擁有無可比擬的電商變現能力。其旗下矩陣包括卓士琳、陳意禮、嘴哥等近 20 名千萬級達人，以及超過 1 萬名內容分發者，全網粉絲總量接近 4 億。

Rich Sparkle 認為：「這不僅是一次股權收購，更是一次全球內容電商模式的革命。我們將 Khaby Lame 的全球影響力，與小楊哥團隊在中國市場驗證過的『工業化電商運營能力』完美結合。這種『美股上市公司平台＋全球頂級內容 IP＋極致供應鏈』的組合，將為股東創造前所未有的價值。」

戰略部署：全鏈路獨家運營與全球化擴張

根據協議，在未來 36 個月內，本公司聯手三隻羊體系，將擁有 Khaby Lame 在全球範圍內的全鏈路獨家商業化運營權。我們的戰略重點如下：

全流程電商代運營： 三隻羊體系將作為唯一電商變現操盤方，全面接管 Khaby Lame 的內容策劃、流量投放、TikTok Shop 店鋪運營及供應鏈履約。 重點市場深耕： 我們將優先佈局美國、中東及東南亞市場。針對不同區域的消費能力與物流成本，我們已設立獨立的定價與利潤核算機制，確保商業模型的高效運轉。 供應鏈出海： 依託合作夥伴強大的供應鏈能力，我們將推動「中國製造 × 全球流量」的深度耦合，涵蓋選品、質檢、跨境物流及售後服務，致力於提升跨境履約體驗。

品牌升維與展望

未來，Rich Sparkle 將統一統籌國際品牌與奢侈品牌的廣告合作，並計劃開發高溢價的聯名 IP 產品線（如美妝、香氛、服飾）。

憑藉 Khaby Lame 的全球號召力、三隻羊的精細化運營能力，以及 Rich Sparkle 作為美股上市公司的資本運作優勢，我們將構建一個可持續、高增長的全球內容電商生態系統。我們期待在未來的財報中，以亮眼的運營數據驗證這一商業模式的長期價值。

SOURCE Rick Sparkle Holdings Limited