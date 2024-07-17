美國休斯敦2024年7月18日 /美通社/ -- GATE Energy 很高興宣佈 Richard Clark 加盟公司董事會。 Richard Clark 在墨西哥深水灣（GoM）擁有逾 25 年經驗，在成功勘探和開發計劃方面往績輝煌。

近期，他擔任科斯莫斯能源（Kosmos Energy）的 GoM 業務單位總裁。在此之前，他創立了深海灣能源（Deep Gulf Energy），並是領導 Hardy Oil & Gas 美國資產購買並成立海洋能源（Mariner Energy）的主管之一。

Richard Clark 加入 GATE Energy 董事會

Richard Clark 表示：「我很高興能成為 GATE 的董事會成員。GATE Energy 系列公司在其重點領域提供一流的服務。該公司由員工擁有的結構，是確保品牌良好管理的好方法，因為他們希望在能源服務領域擴大足跡。他們的專業知識，加上國際擴張的願景，非常適合短期和長期未來的增長。」

GATE Energy 行政總裁 Lee Jordan 表示：「Richard Clark 在能源行業領域的經驗、專業知識和卓越領導往績，大大增強我們董事會的能力。他的知識和觀點將有助我們充分發揮我們預期獲得的機會，進一步支持我們的環球客戶群在其資產的規劃、交付、營運、最佳化和停用等階段。代表我們的員工東主，我很高興和自豪地歡迎 Richard Clark 加入我們的團隊，並對我們的未來感到興奮。」

關於 GATE Energy

GATE Energy 是一間 100% 由員工擁有的 ESOP 和系列公司，為能源領域提供可擴展、適用服務，包括工程、調試和專業現場服務。

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SOURCE GATE Energy