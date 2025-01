RISE with SAP 搭載 IBM Power Virtual Server 平台 加速企業ERP上雲轉型

TechAisle創辦人與全球分析長 Anurag Agrawal表示:「當各行業的企業將其SAP S/4HANA 遷移上雲時,RISE with SAP成為其優先業務之一。IBM 與SAP 這項新的解決方案,對於亟思將關鍵的ERP 工作負載以安全、迅速、且對營運衝擊最小的方式搬遷上雲的企業來說,是極具吸引力的選項。」

業界領先的SAP認證基礎設施支持雲端轉型

企業採用 IBM Power Virtual Server可以更快速地將其地端的ERP遷移上雲,進行業務流程現代化,敏捷轉型。IBM Power 伺服器以其高安全性、高擴充性和高可用性聞名;其高可用性在SAP 認證的基礎設施解決方案中排名第一[2]。在具備高韌性和安全性的IBM Cloud 平台上,擁有極少中斷的特性,為企業提供更便捷的遷移體驗。

IBM 全球資深軟體副總裁暨商務長 Rob Thomas 表示:「IBM與 SAP 攜手合作,為採用 IBM Power 平台運行其SAP工作負載的企業,提供一條順暢且快速的上雲道路。這項新的解決方案在降低企業ERP上雲複雜度的同時,擴大了商業效益;IBM採用RISE with SAP的轉型經驗就是最好的例證。」

客戶案例:IBM 採用RISE with SAP完成全球SAP S/4HANA 雲端現代化轉型專案

IBM 對SAP S/4HANA 上雲和託管服務建置專案具備深厚的專業能力。IBM 近期將自己在 RISE with SAP的銷售帳務與財務會計兩個業務流程,遷移到 IBM Power Virtual Server平台上,是SAP企業史上規模最大、複雜度最高的SAP S/4HANA上雲專案。這個 IBM 專案為期 18 個月,遍及 175 個國家/地區,使用者超過15萬人;透過合理配置地端的基礎設施、提升流程自動化能力、減少伺服器和資料使用的占用空間[3],IBM 降低了營運成本。IBM Consulting 團隊負責主導 IBM這項企業轉型工程,提供技術諮詢、建置、應用程式管理等專業服務,協助安全地遷移與營運複雜的解決方案。

SAP SE 執行董事會成員 Thomas Saueressig 指出:「藉由SAP Business AI賦能的企業雲端應用,SAP持續幫助全球客戶運作關鍵任務。」「今天宣布了雙方多年夥伴關係又一新的里程碑,提供我們共同的客戶一條通往雲端架構、快速實現商業價值、增加彈性、持續創新的光明大道。」

IBM 諮詢與合作夥伴團隊加速企業 ERP 轉型

客戶也可以與 IBM 諮詢或任何其他經認證的 RISE with SAP夥伴合作,利用 SAP S/4HANA 上雲加速企業轉型。IBM 正在協助全球領先的系統整合商和服務夥伴,規劃、建置與遷移RISE with SAP專案。

IBM 與 SAP 及眾多合作夥伴將攜手合作,透過 RISE with SAP 搭載 IBM Power Virtual Server 與相關解決方案、專業能力和聯合市場行銷,幫助 IBM的企業客戶實現轉型。RISE with SAP搭載 IBM Power Virtual Server的客戶與 IBM 合作夥伴均可取用新的 IBM Transformation Suite for SAP Applications,助力展開SAP S/HANA與RISE with SAP上雲。該套件透過搭配用於評估當前環境、資料和程式碼遷移、程式碼修復的最佳軟體和服務,加速企業向 SAP S/4HANA 和 RISE with SAP遷移與進行自動化測試。

50 多年來,全球超過10,000家SAP客戶採用 IBM 系統架構運行SAP解決方案。IBM 是 SAP 的全生命週期策略合作夥伴,為 SAP 客戶提供端到端、完整的諮詢和技術解決方案,包括混合雲、自動化與在 watsonx 平台上的生成式 AI。

RISE with SAP 搭載 IBM Power Virtual Server將於 2025 年第二季在美國市場上市,再擴及全球市場。企業客戶可參考相關訊息,採用 IBM 諮詢與其他 IBM 及SAP的合作夥伴提供的評估與遷移服務,啟動規劃轉型專案。

本新聞稿中所提及 IBM 未來方向與計畫若有更動或取消,恕不另行通知;僅代表目標與目的。

[1] 時程估計基於 IBM 內部針對採用SAP ERP解決方案客戶環境所做的測試:在規模合理、包含網路整合與測試的客戶環境中,將SAP S/4HANA從 IBM Power 地端系統移往 IBM Power Virtual Server 雲端平台 [2] ITIC 2023年全球硬體、全球伺服器可用性報告,與經SAP 認證的支援HANA架構硬體完整清單 [3] IBM 全球SAP S/4HANA與RISE with SAP遷移專案成果

