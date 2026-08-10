Roborock石頭科技以台灣為重要驗證市場 加速新品開發
新聞提供者Roborock 石頭科技
10 8月, 2026, 08:22 CST
家庭清潔需求快速演變 清潔家電進入高速迭代時代
台北2026年8月10日 /美通社/ -- 隨著全球布局持續擴大，在地化能力也成為清潔家電品牌深化市場的重要關鍵，石頭科技依據各市場的住宅型態、氣候環境與生活習慣調整產品方向，其中台灣多元住宅特點，成為品牌重要驗證市場。
石頭科技亞太區負責人李平表示：「台灣消費者對產品品質與使用體驗要求高，也樂於嘗試創新科技，因此石頭科技將台灣市場回饋提前納入產品決策，作為驗證技術價值、評估技術投入及產品迭代方向的重要依據。」
目前石頭科技在台專利布局已超過800件，並持續將研發成果導入產品，包括降低毛髮纏繞與維護負擔的零纏繞清潔系統，旗下掃地機器人與洗地機皆在台取得銷量第一；放眼全球，亦已於10多個核心市場取得掃地機器人銷量第一，其中亞太市場中，韓國市占率更超過50%。
清潔家電進入高速迭代時代
一座工廠完成研發到驗證 石頭科技讓新品開發速度翻倍
而清潔家電市場高速競爭的時代，品牌不僅要求快、更要求穩。為讓創新穩定落地，石頭科技透過惠州智慧工廠串聯產品開發、測試與生產，使品質數據即時回饋研發端；同時整合模組化製造能力，將整體研發週期縮短近五成，並將產品不良率控制在50 DPPM(每百萬不良品數)以下，兼顧開發效率與量產品質。
並且為確保每項創新都能回應具體的清潔問題，2025年，石頭科技研發投入達人民幣14.2億元，年增46.13%，持續深化AI、演算法、感測與機電整合能力。
智慧清潔已從地面走向空間 未來將由室內走向戶外
隨著家庭型態與生活場景日益多元，石頭科技持續拓展智慧清潔的應用邊界，在室內，搭載仿生機械手臂的 Saros Z70，能主動移除家中的障礙物，並將物品收納至指定位置，將清潔範圍延伸至空間整理；針對多樓層住宅，今年CES中發布的Saros Rover 採用雙輪足架構，自主攀爬樓梯並逐階清掃，突破掃地機器人僅能在單一樓層作業的限制；在戶外，石頭科技亦布局割草機器人，回應庭院維護需求，進一步擴大智慧清潔的服務範圍。
SOURCE Roborock 石頭科技
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