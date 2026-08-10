Roborock石頭科技以台灣為重要驗證市場 加速新品開發

目前石頭科技在台專利布局已超過800件，並持續將研發成果導入產品，包括降低毛髮纏繞與維護負擔的零纏繞清潔系統，旗下掃地機器人與洗地機皆在台取得銷量第一；放眼全球，亦已於10多個核心市場取得掃地機器人銷量第一，其中亞太市場中，韓國市占率更超過50%。

清潔家電進入高速迭代時代

一座工廠完成研發到驗證 石頭科技讓新品開發速度翻倍

而清潔家電市場高速競爭的時代，品牌不僅要求快、更要求穩。為讓創新穩定落地，石頭科技透過惠州智慧工廠串聯產品開發、測試與生產，使品質數據即時回饋研發端；同時整合模組化製造能力，將整體研發週期縮短近五成，並將產品不良率控制在50 DPPM(每百萬不良品數)以下，兼顧開發效率與量產品質。

並且為確保每項創新都能回應具體的清潔問題，2025年，石頭科技研發投入達人民幣14.2億元，年增46.13%，持續深化AI、演算法、感測與機電整合能力。

智慧清潔已從地面走向空間 未來將由室內走向戶外

隨著家庭型態與生活場景日益多元，石頭科技持續拓展智慧清潔的應用邊界，在室內，搭載仿生機械手臂的 Saros Z70，能主動移除家中的障礙物，並將物品收納至指定位置，將清潔範圍延伸至空間整理；針對多樓層住宅，今年CES中發布的Saros Rover 採用雙輪足架構，自主攀爬樓梯並逐階清掃，突破掃地機器人僅能在單一樓層作業的限制；在戶外，石頭科技亦布局割草機器人，回應庭院維護需求，進一步擴大智慧清潔的服務範圍。

SOURCE Roborock 石頭科技