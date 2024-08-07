洛克斐勒基金會（Rockefeller Foundation）「綠色電量差距」（Green Power Gap）：包括亞洲20個國家在內的72個國家需要8700太瓦時潔淨能源

「綠色電量差距」（Green Power Gap）估計了這些國家為實現全球發展和氣候目標必須在2050年前產生的可再生能源產能

概述了「能源貧乏」地區如何能縮短差距的四種新途徑，以彌補非洲、亞洲、拉丁美洲和中東地區共38億人的潔淨能源鴻溝

曼谷2024年8月8日 /美通社/ -- 洛克斐勒基金會（The Rockefeller Foundation）今天發佈了一份新報告，計算出在非洲、亞洲、拉丁美洲、加勒比海和中東72個國家的「綠色電量差距」（Green Power Gap）為8700太瓦時（8700 TWh）。這些國家目前擁有38億人口，在2050年前必須部署8700 TWh潔淨電力，這大約是美國年產電量的兩倍，以便從傳統、昂貴且低效率的電力系統跳躍進入能源豐富的未來。《綠色電量差距：為每個人實現能源充足的未來》（Green Power Gap: Achieving an Energy Abundant Future for Everyone）同時亦確定出一個綠色機會之窗，並制定了四種新途徑來彌補差距。

洛克斐勒基金會（The Rockefeller Foundation）主席Rajiv J. Shah博士表示：「38億人的生命和地球本身的命運將取決於我們是否能彌補綠色電量差距。」「歷史清楚地說明，無論氣候影響如何，人民和國家都會追求機會。實現世界氣候目標的唯一方法是擴展解決方案並動員所需資金，以確保38億人擁有足夠的潔淨電力來提升生活和生計。」

報告中分析的72個國家代表了68個低於「現代能源最低標準」（ MEM ）的國家，現代能源最低標準被定義為使人們擺脫貧困、創造就業機會和推動經濟發展所需的人均年使用量低於1000千瓦時（ kWh ）。該報告還包括另外四個超過「現代能源最低標準」（ MEM ）閾值的國家* ，但由於其人口的很大一部分仍然遠低於「現代能源最低標準」（ MEM ），因此被列入「能源貧乏」類別。

在72個國家中，拉丁美洲和加勒比海地區（玻利維亞、薩爾瓦多*、危地馬拉、海地、洪都拉斯、尼加拉瓜）和中東（敘利亞、也門）佔8個國家，非洲佔44個國家，而亞洲則佔20個國家。

亞洲地區：

1) 阿富汗 2) 孟加拉 3) 柬埔寨 4) 印度* 5) 印尼* 6) 基里巴斯 7) 密克羅尼西亞 8) 緬甸 9) 尼泊爾 10) 北韓 11) 巴基斯坦 12) 巴布亞新幾內亞 13) 菲律賓 14) 薩摩亞 15) 所羅門群島 16) 斯里蘭卡 17) 東帝汶 18) 東加 19) 吐瓦魯 20) 瓦努阿圖

洛克斐勒基金會（The Rockefeller Foundation）副總裁兼亞洲區域辦事處主管Deepali Khanna表示： 「雖然清潔能源豐富的未來沒有放之四海而皆準的答案，但我們相信，基於亞洲現有的電力系統資產和可再生能源的可用性，存在一個『綠色機會窗口』。」「該地區的國家，特別是印度和印尼，已經透過以前所未有的規模部署可再生能源技術，為未來鋪路。」

計算「綠色電量差距」（Green Power Gap）

在本報告中，洛克斐勒基金會（The Rockefeller Foundation）將193個聯合國成員國分為三個類別：（1）「發達經濟體」，即世界銀行定義為高收入的55個國家；（2）「能源貧乏國家」，代表68個能源貧乏國家，加上上文確定的其他四個國家*；以及（3）「新興經濟體」，代表介於兩類之間的66個國家（與僅增加500千瓦時的「能源貧乏國家」相比，該類別國家的能源消耗量在過去50年中每年增加近4000千瓦時）。

「綠色電量差距」（Green Power Gap）是透過確定全球的碳排放量，同時將全球氣溫保持在1.75°C以下並考慮人口增長和發展目標來計算。它還假設55個「發達經濟體」和66個「新興」國家將分別在2050年和2060年實現淨零排放。

根據這些計算，該情境剩餘的207千兆噸（ GT ）碳預算為72個「能源貧乏」國家的增長提供了相當大的空間。僅關注電力行業，化石燃料發電在短期內可以溫和增長，但從長遠來看，綠色電力必須佔據主導地位。例如，到2030年，在能源匱乏的國家，總發電量的約三分之二仍可能來自化石燃料。但到2040年，這一比例需要降至30% ，到2070年必須達到淨零排放。

彌補差距的四個途徑

實現能源豐富需要融合技術，但這種融合將根據各國的資源和需求而有很大差異。每個國家的現有電力系統資產和再生能源資產的可用性將決定哪種類型的綠色跨越機會最可行。基於此，該報告確定了現代技術實現清潔能源豐富的四種途徑，分別是：

逐步電網綠化： 此途徑適用於印度等已開發電網和大量集中式化石燃料發電資產的國家。 混合電網可再生發展： 此途徑適用於尼日利亞等電網和發電能力有限但人口密度較高的國家。 分散式太陽能儲存： 這種途徑適用於布基納法索等國家，這些國家擁有優良的太陽能資源，但電網開發和獲取其他可再生資源的機會有限。 分散式再生能源組合： 這種途徑適用於剛果民主共和國等電網和發電資產有限但擁有多種優質再生資源的國家。

洛克斐勒基金會（The Rockefeller Foundation）電力和氣候團隊董事總經理、該報告的共同作者Joseph Curtin博士表示：「消除綠色力量差距符合各國利益。」「此外，與已經大規模部署再生能源的國家相比，這72個國家擁有優越的可再生資源。 因此，這些國家沒有遵循許多發達經濟體所走的道路，而是有機會跨越到更清潔、更靈活、更靈活的電力系統的綠色之窗。」

洛克斐勒基金會（The Rockefeller Foundation）的目標是在未來的分析中更詳細地探索這些不同的途徑。

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SOURCE The Rockefeller Foundation