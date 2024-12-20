信達生物宣布ROS1抑制劑達伯樂®（己二酸他雷替尼膠囊）獲國家藥品監督管理局批准上市

美國舊金山和中國蘇州2024年12月20日 /美通社/ -- 信達生物制藥集團（香港聯交所股票代碼：01801），一家致力於研發、生產和銷售腫瘤、自身免疫、代謝、眼科等重大疾病領域創新藥物的生物制藥公司宣布，新一代ROS1酪氨酸激酶抑制劑（TKI）達伯樂®（己二酸他雷替尼膠囊）的新藥上市申請（NDA）獲中國國家藥品監督管理局（NMPA）批准上市，用於經ROS1-TKI治療後進展的ROS1陽性局部晚期或轉移性非小細胞肺癌（NSCLC）成人患者的治療。達伯樂®是信達生物第13款商業化產品，這一創新精准療法將惠及 ROS1突變的肺癌患者，並進一步加強信達生物在腫瘤精准治療領域的品牌和產品組合優勢。

肺癌是全球發病率和死亡率最高的惡性腫瘤之一，其中非小細胞肺癌（NSCLC）是最常見的病理類型，約占所有肺癌的85%。據估計，中國約2.6%的NSCLC患者的攜帶ROS1陽性基因[i]。同時，35%的ROS1-陽性NSCLC患者初診時腫瘤已擴散到大腦（即發生腦轉移），而在初始治療失敗的患者中這一比例可高達55%。盡管已有獲批ROS1-TKI藥物，患者往往在接受治療後發生疾病進展，疾病緩解持續時間有限。達伯樂®可以有效克服ROS1耐藥突變，為患者提供一種全新有效的治療選擇。

本次獲批是基於一項臨床II期研究TRUST-I (NCT04395677) 的積極結果。該試驗是一項在中國開展的多中心、開放標簽、單臂試驗，旨在評估達伯樂®在中國ROS1陽性非小細胞癌患者中的的安全性、耐受性和療效。TRUST-I 臨床研究的結果於美國《臨床腫瘤學雜志》（Journal of Clinical Oncology, JCO）發表，並在2024年美國臨床腫瘤學會（ASCO）年會上以口頭報告的形式展示。臨床結果提示，特別在ROS1抑制劑經治的患者中，達伯樂®充分展現了對這一未滿足需求的治療潛力。[鏈接]

此外，達伯樂®的第二項NDA於2024年3月獲NMPA受理並授予優先審評資格，用於ROS1陽性局部晚期或轉移性非小細胞肺癌成人患者的一線治療。

同濟大學附屬東方醫院腫瘤科主任周彩存教授表示：「目前針對ROS1陽性非小細胞癌患者，特別是其中超過三分之一的患者發生腦轉移，以及超過一半以上的患者進展至耐藥突變，目前這部分患者治療選擇有限，臨床需求顯著。達伯樂®（己二酸他雷替尼膠囊）能夠穿過血腦屏障，對腦部病灶有顯著的治療效果，同時對克唑替尼耐藥的患者有效。更重要的是，它的安全性和耐受性較好，使用過程中因不良反應導致的劑量減少或治療中止的比例較低。期待達伯樂®獲批上市讓中國ROS1陽性非小細胞肺癌患者群體用上更優效的精准治療方案，帶去生存福音。」

信達生物制藥集團高級副總裁周輝博士表示：「他雷替尼在TRUST-I 臨床研究中表現出潛在同類最佳的療效和安全性。我們很高興達伯樂獲批上市，能為中國ROS1陽性的非小細胞肺癌患者臨床帶來創新精准療法。目前，信達生物在腫瘤精准治療領域擁有睿妥®、達伯坦®、達伯特®、達伯樂®等豐富產品線，是我們在腫瘤領域領先優勢和協同效應的又一強力體現。信達生物致力於推動更多創新藥物的盡早上市，惠及更多的生命。」

關於ROS1陽性非小細胞肺癌

肺癌是全球發病率和死亡率最高的惡性腫瘤之一，其中NSCLC是最常見的病理類型，全球每年有超過一百萬人被診斷患有NSCLC，約占所有肺癌的85%。據估計，中國約2.6%的NSCLC患者的攜帶ROS1陽性基因[i]。在初治的轉移性ROS1陽性NSCLC患者中，高達35%的患者腫瘤已擴散到大腦（即發生腦轉移），而對於經第一代ROS1 TKI治療失敗的患者，發生腦轉移的比例增加至高達55%。盡管已有獲批ROS1-TKI藥物，但患者往往在接受治療後發生疾病進展。

關於達伯樂®（己二酸他雷替尼膠囊，ROS1抑制劑）

他雷替尼是一種口服、強效、腦滲透、選擇性、新一代潛在最佳 的ROS1 抑制劑。他雷替尼正在兩項2期臨床研究中評估在 ROS1 陽性非小細胞肺癌患者中的作用，分別是在中國開展的臨床研究TRUST-I(NCT04395677) 和全球關鍵臨床研究TRUST-II (NCT04919811)。

2024年12月，達伯樂®獲中國國家藥品監督管理局（NMPA）批准用於經ROS1-TKI治療後進展的ROS1陽性局部晚期或轉移性非小細胞肺癌（NSCLC）成人患者的治療；此外，他雷替尼第二項NDA在NMPA審評中，用於未經ROS1 TKI治療的局部晚期或轉移性ROS1陽性非小細胞肺癌（NSCLC）成人患者的一線治療。

他雷替尼於2022年被CDE授予突破性療法認定（BTD），用於治療既往經ROS1 TKI治療的晚期或轉移性ROS1陽性非小細胞肺癌成人患者以及未經ROS1 TKI治療的ROS1陽性非小細胞肺癌患者。 除此之外，他雷替尼還獲得美國FDA授予的用於治療 ROS1陽性非小細胞肺癌的孤兒藥認定（ODD）和突破性療法認定（BTD）。基於TRUST-I和TRUST-II研究結果，Nuvation Bio向美國食品藥品監督管理局（FDA）遞交他雷替尼的NDA，用於ROS1陽性晚期非小細胞肺癌患者的治療（不論治療線數，完全審批）。

2021年6月，信達生物與葆元醫藥— 現為Nuvation Bio (NYSE: NUVB) 旗下公司， 簽訂了獨家許可協議，在大中華區（包括中國大陸、香港、澳門和台灣）共同開發和商業化他雷替尼。

關於信達生物

「始於信，達於行」，開發出老百姓用得起的高質量生物藥，是信達生物的使命和目標。信達生物成立於2011年，致力於研發、生產和銷售腫瘤、自身免疫、代謝、眼科等重大疾病領域的創新藥物，讓我們的工作惠及更多的生命。公司已有13個產品獲得批准上市，它們分別是信迪利單抗注射液（達伯舒®），貝伐珠單抗注射液（達攸同®），阿達木單抗注射液（蘇立信®），利妥昔單抗注射液（達伯華®），佩米替尼片（達伯坦®），奧雷巴替尼片（耐立克®）， 雷莫西尤單抗注射液（希冉擇®），塞普替尼膠囊（睿妥®），伊基奧侖賽注射液（福可蘇®），托萊西單抗注射液（信必樂®）, 氟澤雷塞片（達伯特®），匹妥布替尼片（捷帕力®）和己二酸他雷替尼膠囊（達伯樂®）。目前，同時還有4個品種在NMPA審評中，3個新藥分子進入III期或關鍵性臨床研究，另外還有17個新藥品種已進入臨床研究。

公司已與禮來、羅氏、賽諾菲、Adimab、Incyte和MD Anderson 癌症中心等國際合作方達成30多項戰略合作。信達生物在不斷自研創新藥物、謀求自身發展的同時，秉承經濟建設以人民為中心的發展思想。多年來，始終心懷科學善念，堅守「以患者為中心」，心系患者並關注患者家庭，積極履行社會責任。公司陸續發起、參與了多項藥品公益援助項目，讓越來越多的患者能夠得益於生命科學的進步，買得到、用得起高質量的生物藥。截至目前，信達生物患者援助項目已惠及17余萬普通患者，藥物捐贈總價值34億元人民幣。信達生物希望和大家一起努力，提高中國生物制藥產業的發展水平，以滿足百姓用藥可及性和人民對生命健康美好願望的追求。

詳情請訪問公司網站：www.innoventbio.com或公司領英賬號www.linkedin.com/company/innovent-biologics/。

聲明：1.信達生物不推薦未獲批的藥品/適應症的使用。

2.雷莫西尤單抗注射液（希冉擇®）塞普替尼膠囊（睿妥®）和匹妥布替尼片（捷帕力®）由禮來公司研發

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參考文獻

[i] Zhang et al. Prevalence of ROS1 fusion in Chinese patients with non-small cell lung cancer. Thorac Cancer. 2019 Jan;10(1):47-53.

SOURCE 信達生物