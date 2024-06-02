信達生物宣佈他雷替尼（ROS1抑制劑）關鍵臨床II期TRUST-I研究數據更新在JCO發表併入選2024年ASCO年會口頭報告展示

美國舊金山和中國蘇州2024年6月2日 /美通社/ -- 信達生物製藥集團（香港聯交所股票代碼：01801），一家致力於研發、生產和銷售腫瘤、自身免疫、代謝、眼科等重大疾病領域創新藥物的生物製藥公司，宣佈新一代ROS1酪氨酸激酶抑制劑（TKI）他雷替尼（taletrectinib）在中國開展的關鍵臨床II期TRUST-I研究的結果於發表在美國《臨床腫瘤學雜誌》（Journal of Clinical Oncology, JCO），並在2024年美國臨床腫瘤學會（ASCO）年會上以口頭報告的形式展示。

本次報告數據包括了共173名接受他雷替尼單藥治療的晚期ROS1陽性非小細胞肺癌（NSCLC）患者數據。結果顯示，在TKI初治患者中，經獨立審查委員會（IRC）評估確認的客觀緩解率（cORR）為91%，而在既往接受克唑替尼治療失敗的受試者中，cORR為52%。他雷替尼在可測量腦轉移病灶的患者以及獲得性耐藥突變（包括G2032R）的患者中，也繼續顯示出強大的抗腫瘤活性。

在TKI初治患者的中位隨訪時間為23.5個月時，IRC評估的中位緩解持續時間（DoR）和中位無進展生存期（PFS）均未達到。在既往接受克唑替尼治療失敗患者的中位隨訪時間為9.7個月時，IRC評估的中位DoR和中位PFS分別為10.6個月和7.6個月。

他雷替尼的安全性特徵與其之前的報告一致，神經系統相關的不良事件發生率較低。

基於關鍵臨床II期TRUST-I研究的積極結果，他雷替尼兩項NDA獲中國國家藥品監督管理局（NMPA）藥品審評中心（CDE）受理並授予優先審評資格，分別用於局部晚期或轉移性ROS1陽性非小細胞肺癌（NSCLC）成人患者的一線和二線治療。

同濟大學附屬東方醫院周彩存教授表示：「目前針對晚期ROS1陽性NSCLC的臨床治療仍存在局限性，包括易出現腦轉移、易出現耐藥等，患者亟需安全可耐受又能提供持久療效的創新靶向藥物。TRUST-I研究結果更新進一步證實了他雷替尼的優異療效和良好安全性，隨著隨訪時間的延長，他雷替尼持續顯示出強的顱內療效和G2032R活性，以及很好的安全耐受性和低神經相關不良事件。期待他雷替尼盡快成為ROS1陽性NSCLC患者治療新選擇。」

信達生物製藥集團高級副總裁周輝博士表示：「TRUST-I研究的最新數據展示了他雷替尼對ROS1陽性NSCLC患者的顯著持久的療效和明確的臨床獲益。我們將繼續與合作夥伴及中國監管機構保持緊密溝通，希望這新一代靶向療法早日獲批，造福中國的ROS1陽性NSCLC患者。」

關於ROS1陽性非小細胞肺癌

肺癌是全球發病率和死亡率最高的惡性腫瘤之一，其中NSCLC是最常見的病理類型，全球每年有超過一百萬人被診斷患有NSCLC，約占所有肺癌的85%。據估計，中國約3%的NSCLC患者的攜帶ROS1陽性基因。目前獲批的第一代 ROS TKI可以用於一線治療晚期或轉移性 ROS1 陽性非小細胞肺癌患者，但患者往往在接受治療後發生疾病進展，對此目前尚未有獲批的治療方案。在初治的轉移性 ROS1 陽性NSCLC患者中，高達 35% 的患者腫瘤已擴散到大腦（即發生腦轉移），而對於經第一代ROS1 TKI治療失敗的患者，發生腦轉移的比例增加至高達 55%。

關於他雷替尼

他雷替尼是一種口服、強效、腦滲透、選擇性、新一代潛在最佳 的ROS1 抑制劑。

他雷替尼正在兩項2期臨床研究中評估在 ROS1 陽性非小細胞肺癌患者中的作用，分別是在中國開展的臨床研究TRUST-I(NCT04395677) 和全球關鍵臨床研究TRUST-II (NCT04919811)。他雷替尼於 2022 年被 CDE 授予突破性療法認定（BTD），用於治療既往經 ROS1 TKI 治療的晚期或轉移性ROS1 陽性非小細胞肺癌成人患者以及未經ROS1 TKI 治療的ROS1 陽性非小細胞肺癌患者。除此之外，他雷替尼還獲得美國食品藥品監督管理局（FDA）授予的用於治療ROS1陽性非小細胞肺癌的突破性療法認定（BTD）。

基於關鍵臨床II期TRUST-I研究的積極結果，他雷替尼兩項NDA獲中國國家藥品監督管理局（NMPA）藥品審評中心（CDE）受理，分別為：1）用於未經ROS1 TKI治療的局部晚期或轉移性ROS1陽性非小細胞肺癌（NSCLC）成人患者的一線治療，2）用於治療既往接受過 ROS1 TKI治療的局部晚期或轉移性 ROS1 陽性NSCLC的成人患者。

2021年6月，信達生物與葆元醫藥—現為Nuvation Bio (NYSE: NUVB) 旗下公司，簽訂了獨家許可協議，在大中華區（包括中國大陸、香港、澳門和台灣）共同開發和商業化他雷替尼。

關於關鍵臨床II期TRUST-I研究結果

TRUST-I研究（NCT04395677）是一項多中心、開放標籤、單臂的關鍵臨床II期研究，用於評估他雷替尼（Taletrectinib）在治療中國的既往未經ROS1-TKI治療或既往接受克唑替尼治療失敗的ROS1 融合陽性非小細胞肺癌受試者的有效性和安全性。受試者每日接受一次600mg他雷替尼，每21天為一個治療週期。21%的TKI初治患者和34%的TKI既往治療患者先前接受過化療治療。主要研究終點為由獨立審查委員會（IRC）評估的客觀緩解率（ORR），關鍵次要終點包括緩解持續時間（DOR）、無進展生存期 (PFS)和安全性。

截至2023年11月29日，經獨立審查委員會（IRC）評估的TRUST-I結果：

在106例未經TKI治療受試者中，

確認的客觀緩解率 (cORR) 為 90.6% (62/67)

在存在可測量腦轉移病灶（基於RANO-BM標準）的8名患者中，顱內客觀緩解率（intracranial cORR）為87.5%

中位隨訪時間為23.5個月，中位DoR和中位PFS未達到

在2年治療後，78.6%的患者仍在持續響應，70.5%的患者疾病尚未進展

在66例既往接受克唑替尼治療失敗的受試者中，

確認的客觀緩解率（cORR）為51.5%

在存在可測量腦轉移病灶（基於RANO-BM標準）的15名患者中，顱內客觀緩解率（intracranial cORR）為73.3%

在12例G2032R突變的患者中，cORR為66.7%

中位隨訪時間9.7個月，中位DoR為10.6個月，中位PFS為7.6個月。

在9個月治療，69.8%的患者仍在持續響應，47.4%的患者疾病尚未進展

他雷替尼安全性特徵與既往研究一致。最常報告的治療期間出現的不良事件 (TEAE) 為天門冬氨酸氨基轉移酶升高（76%），丙氨酸氨基轉移酶升高（68%），腹瀉（70%），嘔吐（53%）以及貧血（49%），其中大部分屬於1級或2級。神經系統不良事件的發生率較低，最常見的為頭暈（23%），其中大多數也為1級。由於不良事件導致的停藥比例（5%）和劑量減少比例（19%）均較低。

TRUST-II研究結果於《臨床腫瘤學雜誌》（Journal of Clinical Oncology, JCO）上發表，題為「Efficacy and Safety of Taletrectinib in Chinese Patients with ROS1+ Non-Small Cell Lung Cancer: The Phase II TRUST-I Study」，訪問鏈接：https://ascopubs.org/journal/jco.

在2024年美國臨床腫瘤學會（ASCO）年會的「肺癌-轉移性非小細胞肺癌」分會場，同名報告（摘要#8520）將由TRUST-I研究者及同濟大學上海東方醫院腫瘤內科教授李瑋醫生進行口頭匯報，會議時間為2024年6月1日星期六下午4:30-6:00（美國中部時間）/5:30-7:00（美國東部時間）。

關於信達生物

「始於信，達於行」，開發出老百姓用得起的高質量生物藥，是信達生物的使命和目標。信達生物成立於2011年，致力於研發、生產和銷售腫瘤、自身免疫、代謝、眼科等重大疾病領域的創新藥物，讓我們的工作惠及更多的生命。公司已有10個產品獲得批准上市，它們分別是信迪利單抗注射液（達伯舒®），貝伐珠單抗注射液（達攸同®），阿達木單抗注射液（蘇立信®），利妥昔單抗注射液（達伯華®），佩米替尼片（達伯坦®），奧雷巴替尼片（耐立克®）， 雷莫西尤單抗注射液（希冉擇®），塞普替尼膠囊（睿妥®），伊基奧侖賽注射液（福可蘇®）和托萊西單抗注射液（信必樂®）。目前，同時還有4個品種在NMPA審評中，4個新藥分子進入III期或關鍵性臨床研究，另外還有18個新藥品種已進入臨床研究。



公司已與禮來、羅氏、賽諾菲、Adimab、Incyte和MD Anderson 癌症中心等國際合作方達成30多項戰略合作。信達生物在不斷自研創新藥物、謀求自身發展的同時，秉承經濟建設以人民為中心的發展思想。多年來，始終心懷科學善念，堅守「以患者為中心」，心繫患者並關注患者家庭，積極履行社會責任。公司陸續發起、參與了多項藥品公益援助項目，讓越來越多的患者能夠得益於生命科學的進步，買得到、用得起高質量的生物藥。至2023年10月，信達生物患者援助項目已惠及17余萬普通患者，藥物捐贈總價值34億元人民幣。信達生物希望和大家一起努力，提高中國生物製藥產業的發展水平，以滿足百姓用藥可及性和人民對生命健康美好願望的追求。

詳情請訪問公司網站：www.innoventbio.com或公司領英賬號www.linkedin.com/company/innovent-biologics/。

聲明：信達不推薦任何未獲批的藥品/適應症使用。

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