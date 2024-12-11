Rossell Techsys Limited在第十屆洛克希德•馬丁（Lockheed Martin）供應商大會上榮獲洛克希德•馬丁（Lockheed Martin）頒發卓越供應商獎項

「我們對洛克希德•馬丁（Lockheed Martin）的這項認可感到非常高興。這是基於相互尊重、信任和始終如一地遵守洛克希德•馬丁（Lockheed Martin）嚴格要求的強大關係。這激勵我們繼續投資於有意義、互利的合作夥伴關係，並與「自力更生的印度」（Aatamanirbhar India）的目標保持一致。我們期待著深化我們的合作夥伴關係，共同探索未來的合作機會，」Rossell Techsys Limited常務董事Rishab Gupta表示。

「我們非常榮幸獲得洛克希德•馬丁（Lockheed Martin）的這項嘉許。這是洛克希德•馬丁（Lockheed Martin）和羅塞爾之間的出色合作的證明，並得到我們團隊的專業知識和承諾的支持。我們深感榮幸能夠獲得洛克希德•馬丁（Lockheed Martin）的這項認可。這是洛克希德•馬丁（Lockheed Martin）與Rossell之間卓越合作的見證，也離不開我們團隊的專業知識和承諾。我們將繼續致力於保持最高的卓越標準，並加強與洛克希德•馬丁（Lockheed Martin）的寶貴合作夥伴關係，」Rossell Techsys Inc.董事及Rossell Techsys Limited顧問Prabhat Kumar Bhagvandas補充道。

洛克希德•馬丁（Lockheed Martin）領導層對這一合作表示讚揚，並指出：「Rossell Techsys是來自印度的重要合作夥伴，在Sikorsky MH-60R SEAHAWK®直升機計劃中，始終如一地提供以客戶為中心的獨特體驗、高品質產品，並完全遵守洛克希德•馬丁（Lockheed Martin）的全球標準。其可靠性和穩健性是該計劃成功的關鍵，我們期待著未來進一步加強我們的合作。」

Rossell Techsys對客戶滿意度、可靠性和一貫品質的承諾，使其在像MH-60R直升機這樣的關鍵項目中贏得了值得信賴的角色，這些項目對全球海上防務運作至關重要，包括對印度海軍的支持。該公司還在F-16、C-130J、Arrowhead和Sonobuoy等平台上支持洛克希德•馬丁（Lockheed Martin），進一步鞏固其在關鍵防務計劃中的合作夥伴地位。

Rossell Techsys簡介：

Rossell Techsys Limited（ROSSTECH）在印度國家證券交易所（NSE）和孟買證券交易所（BSE）上市，是航空航天與國防解決方案的領先供應商。

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