Royal Canadian Mint 報告 2024 年第三季度利潤和表現

安大略省渥太華2024年11月25日 /美通社/ -- Royal Canadian Mint（「鑄幣局」）公布 2024 年第三季財務業績，為其活動、影響業務的市場以及對未來 12 個月的展望提供深入見解。

Royal Canadian Mint 主席兼行政總裁 Marie Lemay 表示：「隨著市場持續發展，鑄幣局憑藉其多元化的結構和靈活的業務策略，證明其能夠把握新機會的能力。 」

財務業績應與鑄幣局的年報一併閱讀，網址為 www.mint.ca。除非另有指明，否則所有貨幣金額均以加元表示。

財務及營運摘要

2024 年第三季度財務業績超過目標，高於 2023 年水平。黃金市場價格上升，加上外國流通量結合較低的固定成本，是季度上升的主要驅動因素。由於全球黃金市場的需求持續疲軟，金屬量低於預期，部分抵消了這些增長。 鑄幣局預計達到 2024 年的財務目標，正如其 2024 至 2028 年企業計劃中所述，鑄幣局的領導團隊繼續積極監控其狀態。

2024 年的綜合收入減少至 2.527 億美元（2023 年 ─ 3.606 億美元）。

貴金屬業務的收入於 2024 年降至 2.176 億美元

（2023 年為 3.284 億美元）： 金塊數量較季度減少 38% 至 106,100,000 盎司（2023 年為 170,100,000 盎司），而銀塊數量則減少 20% 至 2,700,000 盎司（2023 年為 3,400,000 盎司）。 黃金和白銀市場價格，分別上升 27% 和 23%。 錢幣產品的銷售額同季度下降 12%，主要是由於 2023 年對伊麗莎白二世 ( Queen Elizabeth II ) 皇家產品的高需求。

貴金屬業務的收入於 2024 年降至 2.176 億美元 （2023 年為 3.284 億美元）： 流通業務收入於 2024 年增至 3,510 萬美元

（2023 年 ─ 3,220 萬美元）： 國外流通業務的收入較上一季增加 77%，反映出 2024 年的生產量和付運量，較 2023 年增加。 加拿大硬幣流通產品及服務收入，較上一季減少 12%，原因是需要補充庫存的硬幣數量減少，加上根據與財政部簽訂的諒解備忘錄，計劃費用因而降低。

（2023 年 ─ 3,220 萬美元）： 整體而言，營運支出較上一季減少 27%至 2,830 萬美元（2023 年為 3,600 萬美元），主要是由於計劃削減顧問及人事開支所致。

綜合業績與財務表現

（以百萬計）





已結束 13 星期 已結束 39 星期







變動



變動

2024 年

9 月 28 日 2024 年

9 月 30 日 $ % 2024 年

9 月 28 日 2024 年 9 月 30 日 $ % 收入 $ 252.7 $ 360.6 (107.9) (30) $ 861.2 $ 1,841.8 (980.6) (53) 利潤（虧損） 期間 $ 5.7 $ (5.8) 11.5 (198) $ 24.1 $ 15.0 9.1 61 除所得稅

及其他項目前的利潤

（虧損）1 $ 1.4 $ (8.7) 10.1 (116) $ 12.3 $ 23.4 (11.1) (47) 除所得稅

及其他項目前的利潤

（虧損）差額2

0.6 % (2.4) %



1.4 ％ 1.3 ％



























(1) 除所得稅及其他項目前的利潤（虧損）為非 GAAP 財務指標。本期利潤與除所得稅及其他項目前利潤的對帳，請參閱鑄幣局 2024 年第三季報告第 13 頁。 (2) 所得稅前溢利（虧損）和其他項目保證金是非 GAAP 財務衡量標準，其計算基於所得稅前利潤和其他項目。



如下 2024 年 8 月 12 日 2023 年 12 月 31 日 $ 變動 變動百分比 現金 $ 58.4 $ 59.8

(1.4) (2) 庫存 $ 71.5 $ 68.8

2.7 4 資本資產 $ 174.2 $ 173.0

1.2 1 資產總額 $ 376.8 $ 380.4

(3.6) (1) 營運資金 $ 99.2 $ 97.8

1.4 1













































作為其企業風險管理計劃的一部分，鑄幣局繼續積極監控其全球供應鏈和物流網絡，以支持其持續營運。儘管採取最大努力，但鑄幣局預計宏觀經濟環境的變化和全球其他外部事件，將繼續影響其 2024 年的表現。鑄幣局會繼續透過其企業風險管理程序，降低潛在風險。

欲了解更多鑄幣局 2024 年第三季度報告，請瀏覽 www.mint.ca。

Royal Canadian Mint 簡介

Royal Canadian Mint 是皇家企業，負責加拿大流通錢幣的鑄造和發行。此鑄幣局是全球規模最大兼功能最齊全的鑄幣局之一，生產屢獲殊榮的硬幣收藏品、市場領先的貴金屬產品，以及加拿大的受人敬仰軍事與民事榮譽獎章。作為獲倫敦和 COMEX 認可的優質精煉廠商，鑄幣局還提供全方位的頂級金銀精煉服務。作為一個致力為環境提供更佳保護、營造安全包容的工作環境，並對所在社區產生正面影響的機構，Royal Canadian Mint 會在其營運的各個方面融入環境、社會和企業治理實踐。

欲深入了解鑄幣局及其產品和服務，請瀏覽www.mint.ca。在LinkedIn、Facebook 以及 Instagram 上關注鑄幣局。

前瞻性報表和非 GAAP 財務指標

本盈利公佈包含非 GAAP 財務指標，在顯示的地方明確表示。非 GAAP 財務指標並未根據國際財務報告標準 (International Financial Reporting Standards, IFRS) 標準化，並且可能無法與其他根據 IFRS 報告的其他公司披露的類似財務指標。

本盈利公佈包含前瞻性聲明，反映管理層對鑄幣廠的目標、計劃、策略、未來增長、營運結果、績效以及業務前景和商機的期望。前瞻性陳述通常用單詞或短語來識別，例如「計劃」、「預期」、「相信」、「估計」、「打算 」以及其他類似表達方式。這些前瞻性聲明並非事實，而只是有關預期增長，營運結果，績效，業務前景和機會的估計（假設）。雖然管理層根據可用的資料認為這些假設是合理的，但這些假設可能被證明是不正確的。這些對未來結果的預估受到許多風險、不確定性及其他因素的影響，可能導致實際結果與鑄幣局的預期有重大差異。這些風險、不確定性和其他因素，包括但不限於鑄幣局 2023 年年報中「管理討論與分析」的「績效風險」一節，以及鑄幣局截至 2023 年 12 月 31 日止年度的「經審核綜合財務報表」附註 9 -「金融工具與財務風險管理」中所列的風險及不確定性。本盈利公報中包含的前瞻性聲明僅於 2024 年 11 月 20 日發出，而鑄幣局不承諾公開更新這些聲明，以反映新資訊、未來事件或情況變化，或出於此日期之後的任何其他原因。

欲獲取更多資訊，請聯絡：公共事務高級經理 Alex Reeves，電話：(613) 884-6370，電郵：[email protected]

SOURCE Royal Canadian Mint (RCM)