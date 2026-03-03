Royalty Pharma 任命孫鍶銘先生（Kenneth Sun）為高級副總裁兼亞洲區主管以擴大全球平台佈局

紐約2026年3月3日 /美通社/ -- 生物製藥特許權買家Royalty Pharma plc（納斯達克代碼：RPRX）宣布任命孫鍶銘先生 （Kenneth Sun）為高級副總裁兼亞洲區主管，自2026年5月起生效。他將常駐香港，領導公司在亞洲的特許權業務。在加入Royalty Pharma 前，他擔任摩根士丹利亞太區醫療投資銀行部主管。

亞洲生物科技企業如今積極研發了多種創新治療藥物。在2025年，光是中國創新藥物的對外授權，已公告的交易額就超過1,300億美元，遠高於2021年的約140億美元，反映跨國製藥企業越來越重視這類創新成果。隨著亞洲在分子類型、治療領域及交易結構日益創新、全面且多元化，這一趨勢預計將延續至2026年及未來很長時間。

這些交易所帶來的特許權使用費，正在推動以特許權為基礎的融資市場新機遇。Royalty Pharma將與創新生物科技企業攜手在亞洲各地開拓特許權市場，正如二十多年前Royalty Pharma與大學、研究機構及生物製藥公司緊密合作，奠定了西方生物製藥特許權市場的基礎。

Royalty Pharma首席執行官兼董事會主席Pablo Legorreta表示：「我們非常歡迎Ken的加入，他對於亞洲蓬勃發展中的創新所帶來的融資需求，有深刻而具戰略性的理解。要深耕亞洲市場，具備當地專業知識和強大的人脈關係至關重要。我們認為，透過特許權及其他新型融資方式支持創新，在亞洲擁有極具潛力的長期發展機遇。Ken 將發揮關鍵作用，助力我們進一步擴大全球業務平台。」

孫鍶銘先生表示：「我非常榮幸能加入Royalty Pharma，這家特許權市場的先驅和無可爭議的領導企業。亞洲特許權市場發展迅速，為創新生物科技公司帶來了具有規模、靈活且無需稀釋股權的全新資金來源。現時正值亞洲生物製藥創新加速發展之際，我非常期待推動特許權市場的建立與成長。」

在加入Royalty Pharma之前，孫鍶銘先生曾任摩根士丹利董事總經理兼亞太區醫療投資銀行部主管，帶領該行在中國建立市場領導地位。他曾為不同類型的戰略客戶提供投資銀行服務，包括生物科技、醫療器械、醫藥研發外包服務機構（CRO）、製藥及醫療服務公司，並專注於大中華區。他曾成功領導和完成多宗具有里程碑意義和行業標竿性的醫療行業交易，包括首次公開發行、企業併購及生物科技企業對外授權交易。他有超過18年的投資銀行經驗，曾於華興資本及法國巴黎銀行任職。他畢業於加拿大皇后大學，擁有電機工程學士學位。

關於 Royalty Pharma

Royalty Pharma 成立於 1996 年，是生物製藥特許權的最大買家，也是生物製藥產業創新的領先資助機構。Royalty Pharma 與來自學術機構、研究醫院、非營利組織、中小型生物科技公司及全球領先製藥企業的創新者合作。Royalty Pharma 的特許權組合使其有權根據多項業界領先療法的銷售額直接獲得收益。目前，其特許權組合涵蓋 35 種以上的商業化產品，包括 Vertex 的 Trikafta 和 Alyftrek、GSK 的 Trelegy、Biogen 的 Tysabri 和 Spinraza、Roche 的 Evrysdi、Astellas 和 Pfizer 的 Xtandi、Johnson & Johnson 的 Tremfya、AbbVie 和 Johnson & Johnson 的 Imbruvica、Servier 的 Voranigo、Gilead 的 Trodelvy、Amgen 的 Imdelltra 及 Alnylam 的 Amvuttra 等，以及 20 項處於研發階段的候選產品。欲了解更多信息，請訪問www.royaltypharma.com。

前瞻性聲明

本文所載資訊並非旨在完整呈現或涵蓋您可能需要的所有資訊。除非另有說明，本文所載聲明均以本文件日期為準。無論何時交付本文件或進行任何證券銷售行為，均不得在任何情況下暗示本文所載資訊於該日期之後仍然正確，亦不得暗示該資訊將更新或修訂以反映後續取得的資訊或本文日期後發生的變更。

本文内容包含根據美國 1995 年《私人證券訴訟改革法案》定義的「前瞻性聲明」，包括表達公司對未來事件或結果之預測的觀點、預期、信念、計劃、目標、假設或預測，有別於反映歷史事實的陳述。例子包括關於 Royalty Pharma的 策略、融資計劃、增長機會、市場增長及資本運用計劃的討論。在某些情況下，您可以通過「預期」、「打算」、「相信」、「估計」、「計劃」、「尋求」、「預計」、「期望」、「可能」、「將」、「會」、「可以」或「應該」等詞語及其否定形式或類似表述來識別這些前瞻性聲明。前瞻性聲明基於管理層目前的信念、假設及目前獲得的資訊。然而，這些前瞻性聲明無法保證Royalty Pharma 的業績表現，您不應過度依賴這些聲明。前瞻性聲明受到多項風險、不確定性及其他變數的影響，這些因素可能導致聲明不準確，再次提醒讀者不應過度依賴此類聲明。許多風險超出公司控制範圍，可能導致實際結果與預期有重大差異。本文件所含前瞻性聲明僅以本文件日期為準。除法律要求外，公司不承擔亦明確拒絕任何義務更新此類聲明或公開宣布任何修正結果，以反映未來事件或發展。

本文所載部分資訊涉及或基於第三方來源的研究、出版物、調查及其他數據，以及公司內部估算和研究。儘管公司認為此類第三方來源截至本文件日期具可靠性，但並未獨立核實，也不對任何來自第三方來源的資訊之充分性、公平性、準確性或完整性作出任何聲明。此外，本文所載的市場數據均涉及若干假設及限制，無法保證此類假設之準確性或可靠性。最後，儘管公司相信其內部研究具可靠性，但該等研究未經任何獨立來源驗證。

有關更多資訊，請參閱 Royalty Pharma 向美國證券交易委員會（SEC）提交的報告及文件，可透過 SEC 官網的 EDGAR 系統查閱：www.sec.gov。

Royalty Pharma 投資者關係與傳訊部

+1 (212) 883-6772

[email protected]

SOURCE Royalty Pharma