美國RSMC院長亞洲行：預見生殖產業全球化未來

聖地亞哥、香港和爾灣2024年6月11日 /美通社/ -- 6月11日，美國RSMC生殖醫學中心(下稱RSMC）院長圓滿結束了在亞洲的訪問行程。 在為期一週的訪問中，院長與來自多個地區的客人進行了一對一面談，深入解答了生殖技術及治療方案。

這次訪問行程涵蓋香港、台北、上海、東京等多個地區，吸引了許多夫妻、單身族群前來諮詢。因為美國的法律相較於亞洲較為開放，而台灣作為亞洲試管技術靠前的地區，不像香港雪卵僅能保存10年，或香港地區、日本、新加坡對於PGS基因篩檢有較多的限制，台灣儼然成為亞洲的試管中繼站。許多客戶會在台灣凍精卵及胚胎後，以合法國際運輸的方式，運送到施作試管不受婚姻關係及性傾向限制的美國，來圓滿為人父母的夢想。

從企業視角來看，此次訪問不僅加強了RSMC與亞洲客戶的聯繫，也進一步看見了生殖產業鏈的全球化發展。 有生育需求者，可以按照自己的身份、預算、生育計劃、地理位置，選擇適合的國家，將生育之旅如同零組件般，選擇需要的部分來拚湊完成。而作為生育之旅最後一站的美國，位於加州的RSMC，以30年的生殖臨床經驗，多語言無時差的一站式服務，成為許多亞洲客戶的首選，迄今已幫助20000+家庭實現了生育願望。 如您有興趣，歡迎造訪官網，或預約免費的美國院長線上諮詢。

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SOURCE RSMC