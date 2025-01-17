RSM成立全新RSM香港咨詢公司以增強亞太中心實力

新加坡2025年1月17日 /美通社/ -- RSM香港咨詢(RSM Hong Kong Advisory)欣然宣佈，其辦公室於2025年1月15日正式起用。

RSM成立全新RSM香港咨詢公司旨在進一步加強RSM亞太中心的能力，深挖亞洲市場日益增長的潛力。

RSM香港咨詢將攜手RSM新加坡，共同推動亞太中心的發展。兩家公司將分別深耕東亞和東南亞/東盟地區，並與區域內外的RSM成員所緊密合作。

RSM香港咨詢及RSM新加坡首席執行官石建發（Chio Kian Huat）先生表示：「我們堅信，香港作為繁榮且重要的國際商業金融中心，其前景一片光明。作為進入中國內地的關鍵門戶，我們對香港充滿信心，我們相信其重要性會與日俱增。」

石先生補充說，RSM香港咨詢新辦公室的籌備工作於一年前啟動，目前稅務、企業咨詢和管理服務等各項業務已全面展開。公司現有六位合夥人，將在香港繼續深耕，壯大業務，力求成為國際企業的首選合作夥伴。

長遠來看，香港對企業始終具有吸引力。據報道，2024年香港初創企業和母公司非本地的公司數量均創歷史新高（來源：香港特別行政區政府統計處）。同時，「中國+1」戰略也促使眾多中國和國際企業積極探尋亞洲各國的商機。

RSM憑借其亞太中心的優勢，能夠為這些企業提供跨境、無縫、一站式咨詢服務。我們支持企業從創立、擴張、到融資，重組併購等各個階段的發展。我們的專家在助力亞洲內外企業拓展業務、扎根本地方面具有豐富的經驗。

根據國際貨幣基金組織的預期，亞太區貿易將有望增長。到2030年，亞太區貿易將佔全球貿易的40%左右。目前，亞太區已成為全球第二大貿易一體化地區，僅次於歐盟。

貿易活動的增多對亞太區的咨詢服務業而言是利好消息，而RSM香港咨詢在RSM國際和RSM新加坡的支持下，將成為連接中國與世界的重要紐帶。

關於RSM香港咨詢

作為亞太區首屈一指的全方位服務專業機構，我們為企業提供深厚的行業經驗和一流的實務操作，業務涵蓋公司註冊、會計、稅務、財務、人力資源、薪酬管理、咨詢及合規等多個領域。

作為全球第六大專業服務網絡RSM國際的一員，我們的專業團隊致力於支持在中國內地和香港特別行政區開展業務的國際活躍企業，覆蓋其從創業、發展到最終擴張並走向國際的全生命週期，為其在香港提供合規管理及其他關鍵職能服務。

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SOURCE RSM Singapore & RSM Hong Kong Advisory