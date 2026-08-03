「RSV免疫首護禮分享會」掌握產前免疫黃金期 守護初生BB第一步

RSV常襲嬰幼兒 可引發嚴重併發症

婦產科專科醫生孫錫鴻醫生在「RSV 免疫首護禮分享會」上指出，高達九成幼兒在兩歲前都曾經感染RSV，因此而要入院的機會更加是感染流感的2.6倍，更是一歲以下嬰幼兒住院的主要病因之一。他稱，嬰幼兒的氣管就如飲管般幼細，一旦感染導致氣管發炎腫脹，他們便要用盡氣力才能呼吸，同時感染又會刺激大量痰液分泌及堵塞氣管，導致呼吸更受窒礙，有些病人更要送入深切治療部，以呼吸機支援維持呼吸。

孫醫生表示，目前RSV未有針對性的治療可用，以支援性治療為主，因此預防及早期保護尤為重要。他指出，研究顯示，懷孕媽媽在孕期32至36週時接種RSV疫苗，透過母體接種所產生的抗體，經由胎盤傳給胎兒，讓嬰兒一出生後獲得早期免疫保護，有助降低感染RSV及出現相關嚴重併發症的風險。

孫醫生亦提醒，RSV不只影響嬰幼兒，長者及免疫力較弱亦有機會受感染，並可能將病毒傳播予家中嬰幼兒。因此，家庭成員共同提升對RSV 的認識，並按個人健康狀況諮詢醫護人員意見，對守護嬰幼兒健康同樣重要。

把握產前免疫黃金期 為初生嬰兒建立早期保護

星級媽媽兼預防RSV推廣大使黃翠如亦親臨現場，分享成為媽媽後對嬰兒健康的關注及照顧BB的真實體會。她坦言，成為母親後更深切明白父母希望盡力守護孩子健康的心情；若能讓寶寶在出生初期便獲得抗體保護，相信不少準媽媽都會願意為BB接種疫苗 ，並與醫生商討合適的預防方案。

翠如分享，成為媽媽後更明白父母希望盡力守護孩子健康的心情。她和孫醫生共同呼籲準媽媽及家長及早認識RSV和其對初生嬰兒的潛在影響，向醫生了解產前免疫及其他合適的預防方法，為寶寶在出生初期建立更安心的第一道守護。

SOURCE Omnicom Health Hong Kong; 荷花集團