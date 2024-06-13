2024 年 7 月 1 日開始推出， 偏離了 釀酒廠預期的發布時間表，突破了長期陳釀的界限

肯塔基州勞倫斯堡2024年6月13日 /美通社/ -- 屢獲殊榮的一流波本威士忌製造商 Russell's Reserve 以其對 釀酒廠的敬畏之心而聞名於世，最近推出其 15 年陳釀的 2024 限量版，一款精緻的大師級熟化波本威士忌。這款讓人期待的限量產品，是 Russell's Reserve 13 年的精神繼承者，突破了長期陳釀的界限。

Kentucky Bourbon Hall of Fame（肯塔基波本名人堂）大師級釀酒師 Eddie Russell 和他的團隊，致力於僅推出最高質量的精品酒款，而不是因循自限的既定版本，因此團隊將這款特別的 15 年限量波本威士忌視為老字號釀酒廠今年的黃金標準。Russell Reserve 15 年，由經歷過肯塔基州長達十五年寒冬酷暑考驗的精選橡木桶釀制而成，為酒迷帶來了層次豐富、口感醇厚的品酒體驗，與以往的版本截然不同。

Russell's Reserve 推出限量發行的 Kentucky Straight Bourbon 15 年陳釀

Eddie Russell 表示：「決定推出 Russell's Reserve 13 年以外的版本，殊非易事，但長時間陳釀的復雜變化實在令人興奮，我們豈能錯過。」「看到當初的出於一時激情的計劃 ——為的是慶祝我家人對波邦製作的共同熱愛 —— 變成了世界各地收藏家渴望的東西，實在汗顏。我們致力於只將最好的產品裝瓶，並且僅在產品準備就緒時方能裝瓶。「今年，這瓶 Russell Reserve 15 年體現了這一點。」

在 Eddie 的專業領導下耐心製作的 Russell Reserve 15 年，展示了他數十年的經驗和無與倫比的能力，通過仔細的陳釀和精心選擇酒桶，來開發複雜而細膩的口味。這款醇厚的威士忌釀製於十五年前，經過精心釀製後，被那些懂得品嘗好威士忌的人所享用。威士忌散發著無拘無束的氣息：濃郁的糖漿和橡木香，以及釀酒廠特有的泥土氣息。不經過冷卻過濾，以 Eddie 認為最能彰顯威士忌特性的、精確的 117.2 度裝瓶 ，這是值得收藏的精湛技藝的證明：

證明 ：117.2

：117.2 香氣 ：乾果、焦糖、肉豆腐、丁香和橡木，帶有釀酒廠標誌性的泥土氣息

：乾果、焦糖、肉豆腐、丁香和橡木，帶有釀酒廠標誌性的泥土氣息 口感 ：辛香料水果，包括櫻桃和梅子，轉換為蜜糖、咖啡、煙草和成熟橡木的味道

：辛香料水果，包括櫻桃和梅子，轉換為蜜糖、咖啡、煙草和成熟橡木的味道 尾韻：尾韻綿長，帶有黑巧克力、焦糖和光滑橡木的香氣

由 7 月 1 日起，Russell Reserve 15 年 2024 限量發行版將於有限時間內發售，每 750 毫升瓶價格為 250 美元，在美國和亞洲各地的特定零售商發售。酒迷可以在 russellsreserve.com 註冊 Russell's Reserve 社區電子報，率先了解網上庫存量。無論您是與家人還是與朋友一起享用 Russell's Reserve ，請以負責任的方式享用。

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SOURCE Russell’s Reserve