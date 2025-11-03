招金礦業戰略布局黃金RWA通證化賽道

作為此次合作的核心主體，招金礦業深耕黃金產業多年，是中國黃金生產領域的領軍企業之一，黃金產量與儲量均穩居行業前列。其大股東山東招金集團是世界黃金協會、中國黃金協會會員，亦是上海黃金交易所和中國黃金現貨交易市場的重要黃金供應商，擁有倫敦金銀市場協會「可提供標准金錠、銀錠合格精煉企業」資格，在資源開發、全產業鏈運營及品牌建設方面積累了深厚的實力與市場口碑。另一合作方螞蟻數科則專注於數字技術與實體產業的深度融合創新，在區塊鏈應用落地、產業數字化解決方案搭建等領域具備核心競爭力與獨特優勢。此次雙方強強聯合，旨在通過技術賦能破解黃金產業傳統運營中的痛點，共同探索黃金產業數字化升級的新路徑，推動行業向更高效、透明、可持續的方向轉型，為行業數字化轉型樹立新標桿。

深度合作：三大領域解鎖黃金產業數字化升級密碼

黃金資產數字化與通證化，讓實體黃金「上鏈」增信。雙方將首先聚焦海外實體黃金資產的「鏈上轉化」，借助螞蟻數科的區塊鏈與通證化核心技術，共同探索將實體黃金資產轉化為鏈上數字資產（如數字黃金通證）的創新模式；基於區塊鏈不可篡改的特性，探索構建從礦山開采、冶煉、精煉、運輸到銷售的全生命周期溯源系統的可行性，創造新的應用場景，增強黃金產品的可信度與品牌價值，為消費者與投資者提供更透明、可追溯的黃金資產服務。

智能化供應鏈與風控體系，AI驅動產業生態優化。針對黃金產業鏈的供應鏈風控需求，雙方將結合螞蟻數科AI能力和區塊鏈技術，為黃金產業鏈上下游企業提供智能風控、信用評估和供應鏈風控等服務，通過數據驅動的風險識別和定價模型，優化資金配置效率，提升整體運營效率，助力黃金產業構建更穩健、更具活力的生態體系，為產業鏈各環節的穩定發展提供有力保障。

ESG可信價值傳遞，引領行業可持續發展。在全球ESG發展趨勢下，雙方還將重點布局可持續發展領域，攜手打造基於區塊鏈的ESG可信追蹤平台，將負責任的黃金開采和貿易實踐轉化為透明的數字價值，不僅推動招金礦業進一步夯實ESG管理基礎，更為整個黃金行業樹立ESG實踐標桿，引領行業向低碳、環保、社會責任優先的方向發展。

戰略意義：順應趨勢布局數字技術新未來

當前，區塊鏈技術正加速重構全球黃金產業價值鏈，香港正加快推進「國際黃金交易中心」建設，出台系列支持數字金融與黃金市場融合發展的政策措施。此次戰略合作，既是雙方響應國家數字經濟發展戰略的重要實踐，也是招金礦業立足產業優勢、前瞻布局數字技術賽道的戰略選擇。

招金礦業投資總監兼香港招金總裁許建卓表示：「當前正處在數字經濟與實體經濟深度融合的時代，數字資產將是未來的黃金，區塊鏈技術將改變傳統礦業發展業態、業務流程，為全周期產業鏈帶來前所未有的透明度與效率提升，同時招金礦業持續穩定的產能以及豐厚的資源儲量，為區塊鏈的安全、長久運營鑄造了堅實、穩定的基石，將有助於推動由傳統礦業向科技礦業轉型。」

未來，招金礦業將主動擁抱變革，與各方緊密協作，將實體黃金優勢與區塊鏈技術相結合，打造數字化時代的新型黃金產業生態，推動黃金產業向更高效、更透明、更可持續的方向發展。

