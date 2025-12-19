星路科技發佈升級版RWA平台「FRP2.0」，共建合規創新金融生態

本次峰會雲集了來自Web3基礎設施、金融科技、數字資產等領域逾200位行業領袖，圍繞資產上鏈、技術合規與生態共建等前沿議題展開深度交流。香港特別行政區政府財經事務及庫務局副局長陳浩濂太平紳士為活動發表視頻致辭，香港特別行政區立法會議員（科技創新界）邱達根先生、香港數碼港管理有限公司首席企業發展官朱美恩女士出席並致辭演講。

復星財富控股行政總裁、星路科技董事長程康先生在開幕致辭中表示，為積極響應香港特區政府《香港數字資產發展政策宣言2.0》及金管局「金融科技2030」DART戰略，復星財富控股與星路科技積極推動財富管理行業的數字化升級與可持續發展，構建開放協同的Web5（Web2+Web3）生態。復星財富控股作為全球一站式Web5財富管理平台，擁有深厚的財富管理與數字資產服務經驗；旗下星路科技作為一站式Web5財富科技平台，已成為香港首家支持多幣種代幣化基金分銷的平台，並成功構建香港首個單位信托架構代幣化基金技術解決方案，在香港乃至亞洲的RWA領域實現多項行業突破。「2026年將是融合之年、突破之年、生態之年。我們期待見證更多機構與個人跨越數字鴻溝，擁抱Web5帶來的財富管理新範式。復星財富控股與星路科技將持續通過數字化創新，助力傳統金融接入Web3新興生態，攜手各界夥伴共同推動財富管理行業邁向更加開放、融合、合規的Web5未來。」

FRP 2.0：新一代RWA代幣化協同平台

星路科技CEO蔡華先生於峰會發佈了星路科技一站式RWA技術、發行及分銷平台的升級版——FinRWA Platform 2.0（簡稱「FRP 2.0」）。FRP 2.0致力於構建新一代RWA代幣化協同平台，以合規為基石、協作為引擎、透明為保障，助力不同機構實現合規發行，重塑數字資產管理流程。FRP2.0具備全球化、高相容性的分銷網路，通過整合Web2的合規框架與Web3的技術效率，已打通香港持牌虛擬資產交易所、傳統券商及銀行渠道，支持多幣種代幣化基金的分銷。相較上一代系統，FRP 2.0在功能、效能與安全性上均實現顯著提升。

該平台引入代幣化服務（Tokenization as a Service, TaaS），為公募、私募基金等金融資產的上鏈提供更清晰、更合規的操作路徑，主要亮點包括：

跨機構業務協同：平台支持發行人、托管方、代幣代理人等多種機構共同參與代幣化全生命周期管理，實現數據互聯互通。

精細化權限體系：遵循最小權限原則，管理員可基於角色勾選功能模塊；操作界面做隔離設計，從源頭杜絕越權操作。

靈活審批流程：審批流程可高度自定義。操作流程全程留痕，支持事後審計與回溯；業務進行中系統自動完成KYT（了解你的交易）合規性校驗，並將結果即時回饋，為業務安全保駕護航。

資產透明化管理：數據與區塊鏈同步，可實時查看代幣合約詳情、交易哈希等；支持歷史價格波動分析和分紅記錄管理，為資產估值提供可靠依據。

蔡華表示，「FRP 2.0致力於推動生態互聯，打破機構間數據壁壘，助力構建香港Web3.0創新樞紐，促進更開放的金融協作生態。我們希望以領先的代幣化基礎設施，將萬億級實體資產轉化為鏈上數字機遇。」

此外，蔡華亦介紹了星路科技在AI技術領域的前沿突破，貫通客戶觸達、產品盡調、投研決策等關鍵環節。例如產品盡調方面，星路科技的AI KYP Writer可以以99%的準確率、1分鐘完成原需半天生成的金融盡調與風控報告，節省80%人力成本，助力新品極速上線，以科技創新驅動財富管理模式持續升級。

本次峰會還設置了兩場圓桌論壇，分別以《2026年香港Web2+Web3發展潛力和機會》、《打通合規Web2+Web3，支持香港Web3.0發展》為主題，邀請了來自Bybit、Solana 基金會、FOMO Pay、Conflux、君合律師事務所、OSL、泰康資管（香港）及Matrixport的前沿代表人物共同探討Web5生態的創新實踐。

關於復星財富國際控股有限公司

復星財富國際控股有限公司及其子公司統稱「復星財富控股」，是復星國際（股票代號：656.HK）在港全資控股的AI驅動全球一站式Web5財富管理平台。復星財富控股資本實力雄厚，旗下各子公司分別持有香港證監會頒發的第1、2、4、6、9類牌照及香港保監局的保險經紀牌照。在Web3浪潮下，復星財富控股旗下全資子公司復星國際證券有限公司於2024年6月取得香港證監會1號牌升級，旗下全資子公司復星國際資產管理有限公司已取得香港證監會4號及9號牌的升級，積極探索虛擬資產業務。

關於星路金融科技控股有限公司

星路金融科技控股有限公司及其子公司統稱「星路科技」，是復星財富控股自主孵化的AI驅動全球一站式Web5財富科技平台，為各類金融機構提供全面的財富管理產品和科技解決方案，涵蓋現金管理、公募基金、私募基金、結構性產品、債券、保險及虛擬資產等全品類的財富管理產品。星路科技在亞洲金融科技領域處於領先地位，自Web3浪潮初起，星路科技已專注提升連接實體與數字資產的能力，打造一站式現實世界資產（RWA）技術、發行、分銷平台，開拓財富管理行業全新增長路徑。

SOURCE 星路金融科技控股有限公司