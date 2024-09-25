Rx-360 宣佈獲批准成為 APEC Regulatory Harmonization Steering Committee 的先導卓越中心

費城2024年9月26日 /美通社/ -- Rx-360® 欣然宣布，已獲批准成為 APEC Regulatory Harmonization Steering Committee (RHSC) 的先導卓越中心 (CoE)。此試驗計劃將專注於「全球醫療產品供應鏈完整性優先工作區域路線圖」(Global Medical Product Supply Chain Integrity Priority Work Area Roadmap)。作為國際非牟利組織，Rx-360® 以製藥供應鏈完整性、材料品質和病患安全為使命，將能發揮其 15 年的經驗，協助推動亞太經濟合作組織 (Asia Pacific Economic Cooperation, APEC) 的使命。

Rx-360 行政總裁 Jim Fries 表示：「對於我們的聯盟而言，能夠為 APEC 在醫療產品安全方面的使命服務，是我們莫大的榮幸。我們期待與其他先導卓越中心、US Pharmacopeia 和馬來西亞的 Taylor's University 攜手合作，以加強業內已有的優質教育服務。」

不合規格和偽造的醫療產品在國際層面上流通，對經濟造成不利影響。鑑於醫療產品產業日趨全球化與專業化，APEC 的經濟體面臨諸多挑戰，既要維持公民健康，又要確保合法產品的接達免受干擾。為解決此問題，我們制定出「全球醫療產品品質與供應鏈安全計劃路線圖」（下稱路線圖）。此路線圖是由 APEC 委託的長線工作項目，並由 Regulatory Harmonization Steering Committee (RHSC) 監管。路線圖已成為 APEC 的優先工作領域 (Priority Working Area, PWA)，匯聚了來自 APEC 的經濟體以及歐盟，非洲和南美其他地區的監管機構，業界成員，學者和其他利益相關者。這項工作的成果之一是在 2017 年開發了「供應鏈安全工具包」 （Supply Chain Security Toolkit，下稱工具包）。工具包內，有旨在教育監管機構、業界成員和其他人士有關供給鏈某特定部分的培訓材料，包括最佳實踐、指導文件等。工具包包括 10 項工作流程，涵蓋醫療產品的整個供應鏈和生命週期。此工具包，將成為由 Rx-360 設計和提供的教育研討會和相關訓練的重點，也是先導卓越中心的試行項目之一。

Rx-360 簡介：

Rx-360 是一個國際製藥供應鏈聯盟，成立於 2009 年，旨在支援全行業，透過提高整個供應鏈的品質和真實性，從而實現確保患者安全的承諾。該組織的使命是保護患者安全，透過共享資訊和開發流程確保醫療供應鏈的完整性和供應鏈內數據的品質。如需瞭解更多有關 Rx-360 的資訊，請瀏覽 http://www.Rx-360.org 或發送電郵至 [email protected] 。

APEC Regulatory Harmonization Steering Committee 簡介：

Regulatory Harmonization Steering Committee (RHSC) 於 2009 年 6 月在 APEC 的支援下成立，旨在透過展開對監管機構和受監管行業最有裨益的活動，促進監管協調的戰略方法。RHSC 是一個由來自 APEC、業界和學術界的監管機構的監管專家組成的網絡，目標是在 2020 年前，在 APEC 的經濟體內實現更大程度的監管統一。RHSC 並不尋求制定新指引，但旨在與其他區域國際監管計劃發揮互補作用。

聯絡方式：James Fries， [email protected]

SOURCE Rx-360