SA8000認證加持 有成精密董事長：9個面向啟動人權保護首部曲

有成精密從設備關鍵零組件製造起家，再跨入太陽能模組經營自有品牌，是一家專注於半導體與新能源雙領域的跨國企業。陳思銘董事長表示，有成精密約莫8成左右的太陽能產品外銷到歐洲各國，對於歐盟市場趨勢敏銳度高；本次成功取得SA8000社會責任國際認證，就是要讓客戶跟合作夥伴放心與信任。

SA8000 (Social Accountability)用以檢視勞動條件為審核原則，來落實人權保障，意即使用嚴謹的系統來管理有關童工、強迫勞動、健康與安全、工時、集社自由、歧視、薪酬、紀律等9個面向的人權議題；其中「零付費政策」是有成精密本次的重點措施，意旨所有勞工，尤其是移工，不會為了被雇用而支付如體檢、簽證、機票等費用。

大型遊樂園、運動品牌、科技公司等知名企業皆為獲得SA8000認證的對象；有成精密本次獲得此項社會責任認證，堪稱能源產業的先行者。德國主管Marc Ortmanns強調，人權保護向來是歐洲的普世價值，有成公司展現多項永續內涵，將促使客戶與合作夥伴更樂意投入合作。澳洲主管Blair Pester則說，作為領先企業，WIANICO是少數取得SA8000的能源品牌之一，有成精密的品質保證從產品到人權，都經得起考驗。

關於有成

有成精密自2003年成立，是一家專注於半導體與新能源雙領域的中堅企業：半導體事業群專精開發與製造關鍵零組件，連年獲得晶圓大廠最佳供應商肯定；而新能源事業群則以太陽能模組自有品牌WINAICO插旗海外29個國家，全球裝置量已超過20萬個家戶屋頂。

更多認識有成精密 https://wwpt.com.tw/

有成精密能源品牌 https://winaico.com/

SOURCE 有成精密股份有限公司