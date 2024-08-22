持續鞏固SaaS產品服務優勢，邁富時上半年業績增長超預

香港2024年8月22日 /美通社/ -- 邁富時(02556.HK)發布截至2024年6月30日六個月的中期業績報告，上半年實現總收入人民幣7.4億元，同比增長26.7%，近五年持續保持增長。

邁富時的業務分為SaaS業務和精準行銷兩大板塊。其中，邁富時的SaaS業務收入為人民幣4億元，占比達54%，同比增長30.4%。SaaS板塊業務的毛利率高達88.3%，同步增長1.2個百分點。

另一塊精準行銷服務占比46%，上半年收入為人民幣3.4億元，同比增長22.6%。精準行銷服務的毛收入達到33.74億元，同比增長11%。

上半年整體業績表現不錯，但比較亮眼的是，公司憑藉精細化運營和生態合作，成功實現半年度盈利，經調整後淨利潤為人民幣4768萬元，上年同期為經調整後淨虧損2416萬元。

報表中的會計淨虧損人民幣8.2億元，不能代表企業的真實經營情況，系IPO前優先股公允價值變動所致。由於IPO發行估值遠高於優先股股東的入股價格，導致優先股股東實現了大幅盈利，而在會計上要記作上市公司的虧損，但實際上此虧損跟企業的經營沒有關係，反倒證明了企業的價值被市場認可，此前投資企業的投資人眼光獨到。相比之下，經調整後淨利潤人民幣4768萬元更能體現企業的真實經營狀況。

根據弗若斯特 • 沙利文的資料報告顯示，按2023年收入計，公司是中國最大的行銷及銷售SaaS解決方案提供商，且邁富時已連續2年處於中國行銷及銷售SaaS解決方案市場佔有率第一。公司在上半年獲得了行業內的一系列認可。如連續5年獲得AI SaaS排行榜第一名，連續4年獲得智慧行銷排行榜榜首企業，連續6年獲得上海市軟體和信息技術服務業百強等等。

從產品技術能力來看，1）目前邁富時可靈活組合銷售的標準化模組數量達到240個，增強了其滿足客戶個性化需求的能力，方便客戶增購，這也是它能在保持高毛利率的同時推動收入增長的重要因素；2）邁富時的技術佈局覆蓋了AI在市場洞察、內容生成、精準投放、智慧策略、導購助手、智慧客服幾個方面的應用，提高獲客效果和運營效率；3）邁富時還將繼續堅持AI戰略，實現其全鏈路SaaS產品的AI化，同時加大投入PaaS開放中台建設。

從客戶群體來看，1）SaaS業務付費用戶數為22247個，SaaS業務每名用戶平均每月收入同比增長16.5%；2）邁富時圍繞中小企業客戶(SMB)和大型客戶(KA)雙輪發展曲線，兩類客戶利潤貢獻平衡，在中小企業市場始終保持領先，大客戶戰略初步驗證成功；3）下半年將深化大客戶戰略，且產品矩陣的豐富，也有望繼續帶來大客戶收入的提升。

公司董事長趙旭隆在中期業績發佈會上表示，未來公司將會進一步拓展海外市場，增加海外業務條線，同時加強產品的標準化能力，實現快速完成客戶定制要求，提高交付速度，降低交付成本，持續鞏固公司在行銷及銷售SaaS解決方案市場的地位。

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SOURCE 邁富時