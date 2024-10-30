恒生投資與SAB Invest合作 SAB Invest恒生香港ETF將於沙特交易所掛牌上市

SAB Invest董事總經理兼行政總裁Ali AlMansour表示：「我們很榮幸與香港最大的 ETF 管理人 —— 恒生投資合作推出此ETF。這展示了SAB Invest致力於提供具成本效益、透明且流動性強的投資選擇，以滿足投資者對全球多元化投資日益增長的需求。對沙特投資者而言，SAB Invest恒生香港ETF是一個簡單且高效的選擇，並再次印證我們為投資者提供環球投資方案以把握高質和獨特投資機遇的目標。此外，發行這隻ETF亦帶來多個好處，包括優化沙特阿拉伯王國的投資市場、為當地投資者拓闊可投資的市場及產品選擇，推動資本市場發展，以及吸引海外投資並將其本土化。與此同時，這亦象徵着沙特阿拉伯與中國之間日益深厚的夥伴關係。」

香港金融管理局副總裁李達志表示：「我們樂見恒生投資與SAB Invest的合作。這隻ETF在沙特阿拉伯上市，為沙特阿拉伯和中東投資者提供一個接觸盈富基金的機會，而盈富基金乃投資於香港最大型及最具規模的上市公司。香港金融管理局欣然支持此次發行，這進一步展現了香港作為國際金融中心的優勢和競爭力。」

截至2024年9月底，沙特阿拉伯股市的總市值已達到美元2.69萬億元，使其成為海灣阿拉伯國家合作委員會（GCC）地區中最大的市場，佔該地區總市值65%。這不僅突顯沙特阿拉伯王國當前的金融實力，同時還反映了該地區穩健經濟增長動力的潛力。截至2024年9月，沙特交易所（Tadawul）共有9隻上市的ETF，主要集中於沙特阿拉伯及美國股票，以及固定收益主題。

盈富基金於 1999 年成立，是香港市場最大及交投最活躍的ETF。截至今年9月，其資產管理規模（AUM）達到港幣1,660億元（美元210億元）。SAB Invest 恒生香港ETF悉數投資於盈富基金，其基準指數為反映香港股市整體表現的恒生指數。此全新的ETF提供了對中國內地和香港經濟主要行業的多元化投資機遇，為中東投資者帶來捕捉中國內地和香港市場的廣泛機會。發行此ETF亦響應2024 年施政報告的政策，致力吸引海外新資金及投資配置港股。

SOURCE 恒生銀行