恒生投資慶祝SAB Invest恒生香港ETF在沙特交易所上市

香港2024年10月31日 /美通社/ -- 恒生投資管理有限公司（「恒生投資」）作為香港最大的交易所買賣基金（「ETF」）管理人，喜迎其合作伙伴 —— 沙特阿拉伯的 Saudi Awwal Bank 附屬公司 SAB Invest 發行 SAB Invest恒生香港ETF。此全新聯接ETF悉數投資於盈富基金（股票代號：2800.HK），並於今天（10月31日）在沙特交易所（Tadawul）上市。

香港特別行政區財政司司長陳茂波在上市儀式上致辭，祝賀SAB Invest、恒生投資及沙特交易所（Tadawul）成功上市，並表示：「今天上市的ETF投資於盈富基金，而該基金追蹤香港交易所超過80隻規模最大及流動性最佳的股票。此ETF為沙特投資者提供另一渠道參與香港股票市場，多元化地覆蓋香港及中國內地的主要行業界別，包括金融、科技和地產。」