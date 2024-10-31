恒生投資慶祝SAB Invest恒生香港ETF在沙特交易所上市

新聞提供者恒生銀行
31 10月, 2024, 20:50 CST
香港2024年10月31日 /美通社/ -- 恒生投資管理有限公司（「恒生投資」）作為香港最大的交易所買賣基金（「ETF」）管理人，喜迎其合作伙伴 —— 沙特阿拉伯的 Saudi Awwal Bank 附屬公司 SAB Invest 發行 SAB Invest恒生香港ETF。此全新聯接ETF悉數投資於盈富基金（股票代號：2800.HK），並於今天（10月31日）在沙特交易所（Tadawul）上市。
香港特別行政區財政司司長陳茂波在上市儀式上致辭，祝賀SAB Invest、恒生投資及沙特交易所（Tadawul）成功上市，並表示：「今天上市的ETF投資於盈富基金，而該基金追蹤香港交易所超過80隻規模最大及流動性最佳的股票。此ETF為沙特投資者提供另一渠道參與香港股票市場，多元化地覆蓋香港及中國內地的主要行業界別，包括金融、科技和地產。」
恒生投資管理有限公司董事兼行政總裁李佩珊在上市儀式致辭表示：「作為盈富基金的經理人，恒生投資很高興盈富基金成為海外ETF之標的資產，充分突顯其在國際市場的吸引力。憑藉香港作為連接中國內地與海外巿場的超級聯繫人角色，恒生投資與 SAB Invest 的合作充分展現了雙方致力促進沙特阿拉伯投資市場多元性的共同願景，並將在增強香港與中東之間的資本流動方面發揮關鍵作用。」
盈富基金於 1999 年成立，是香港市場資產管理規模（AUM）最大及成交量最高的ETF。截至今年9月，其資產管理規模（AUM）達到港幣1,660億元。SAB Invest 恒生香港ETF為中東投資者提供全新機會，讓他們可涉足活躍的香港資本市場。
SOURCE 恒生銀行
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