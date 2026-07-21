榮盛石化先進材料項目擬引入SABIC入股 持股最高50%

杭州2026年7月21日 /美通社/ -- 以下報道來自深圳全景網：

7月16日，中國化工材料巨頭榮盛石化（ 002493.SZ ）發佈公告，公司及全資子公司榮盛新材料與沙特基礎工業公司（ SABIC ）簽署《關於新建項目的項目開發協議》，就金塘新材料項目開展深度合作。

根據協議，榮盛石化與SABIC正在評估由SABIC對榮盛新材料進行不少於 30% 且不超過 50% 的潛在股權投資，使該項目或可成為兩家全球領先石化企業之間的戰略合作。協議同時還為後續項目開發階段的相關工作搭建了合作框架，並為雙方推進潛在最終投資決策（ FID ）奠定基礎。

此次合作雙方均實力雄厚，沙特基礎工業公司（ SABIC ）是全球知名的多元化化工企業，特種材料業務為其技術核心，產品矩陣涵蓋聚碳酸酯（ LEXAN™ ）、聚苯醚（ NORYL™ ）、工程熱塑性塑料（ LNP™ ）等高性能材料，兼具優異的耐熱、耐化學腐蝕和機械性能，廣泛服務於電子電氣、汽車輕量化、醫療健康等高端市場。

榮盛石化是全球領先的化工材料企業，運營全球規模最大的煉油化工一體化項目，化學品總產能逾 6,000 萬噸。公司是全球主要的聚酯、工程塑料、聚烯烴、橡膠及新能源材料生產商，其中 PX 、 PTA 產能穩居全球首位， PE 、 PP 、 PET 、 EVA 、 ABS 、 PC 及橡膠等核心產品產能長期位居全球前列。

作為榮盛石化產業鏈延伸的關鍵落子，金塘新材料項目聚焦高性能樹脂、可降解塑料、特種聚酯及高端纖維等新材料賽道，著力提升先進化工材料自主供給能力，精準對接中國及亞洲新能源、電子電氣、高端包裝等關鍵下游產業持續增長的市場需求。此番強強聯合，項目有望充分融合榮盛石化的產業鏈一體化運營優勢與SABIC在先進材料領域的技術積澱及成熟客戶網絡，加速打造世界級新材料產業標桿。

榮盛石化與SABIC均對項目表達了高度期許。榮盛石化總經理項炯炯先生表示：「 本次合作是榮盛石化和SABIC之間具有里程碑意義的合作，也有望成為互利共贏的合作典範。此次戰略合作旨在發揮兩大行業龍頭各自優勢、依托雄厚綜合實力，共同研發先進化工材料並共同運營。當前市場環境複雜多變，雙方合作也將為化工行業注入重要的穩定力量，為客戶輸出價值更高、覆蓋更全面的產品解決方案。 」

SABIC的戰略入股不僅為榮盛石化帶來資金與技術層面的增量支持，更將引入其在高端新材料領域的技術積澱與產業化經驗，助力榮盛石化快速增強先進材料研發能力、縮短高端產品導入週期。同時，SABIC覆蓋全球的成熟客戶網絡與國際品牌背書將推動榮盛石化深度融入國際石化產業鏈，加速公司高性能樹脂、特種聚酯、高端纖維等新材料產品在高端市場的滲透，進一步鞏固榮盛石化全球領先地位。

SOURCE 深圳全景網