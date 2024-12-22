Sadhguru 在阿布扎比主持 Kayan Wellness Festival，當地最大型的健康聚會
新聞提供者Kayan Wellness Festival
22 12月, 2024, 22:58 CST
阿聯酋阿布扎比2024年12月22日 /美通社/ -- 2025 年 1 月 30 日至 2 月 2 日，阿布札比的法希德島將舉辦 Kayan Wellness Festival，這是當地最大規模的健康活動，由著名遠見領袖 Sadghuru 主持。此節目由世界級的專家提供瑜珈、冥想和正念的轉化之旅：在充滿啟發的寧靜環境中，提供喚醒您的身心靈的絕佳機會。此活動與阿布扎比文化旅遊部 (Department of Culture and Tourism - Abu Dhabi) 旗下的旅遊品牌 Experience Abu Dhabi 合作推出，邀請來自世界各地的賓客，體驗揉合古代智慧與現代創新的沉浸式旅程。
節日的核心是一群世界知名的健康先驅，由世界著名的遠見領袖 Sadhguru 舉辦的特別課程，他將引導參加者進行一項體驗，保證讓人難以忘懷。與會者將聽到頂尖生物黑客和人類生物學家 Gary Brecka 分享他對長壽的見解，極具突破性。Zach Bush 博士是一位全面的先驅，將使與會者能夠通過更深入、更可持續的角度重新構想健康，而著名的治療師 Marisa Peer 將提供有助釋放個人潛能的策略。
與會者可以參加滋養身心的正念工作坊、健身課程和海濱瑜伽，在這些活動中享受舒緩心神的現場音樂。此節日在整個島上設有不同區域，創造出一個有助身心安康與成長的空間。Biohacking Pavilion 提供最尖端的展品，以及與全球思想領袖交流的機會，讓您一窺健康的未來。Kids' Hideout 為年幼的心靈提供充滿創意的活動，同時 Feel Good Market 則提供精心挑選的健康食品和特色產品。
對於國際客人而言，國際觀眾套裝行程提供更多的獨家體驗，讓您可以提早進入藝術節，並享有特別的飯店套裝行程。除了節日之外，客人還可以探索阿布扎比寧靜的大自然，悠閒地進行文化探索。從令人嘆為觀止的沙漠景觀、海灘以至紅樹林，阿布札比是與大自然聯繫的天堂。您還可以深入了解豐富的文化與傳統。無論您是想在 Qasr Al Hosn 欣賞古代景點，還是身處 Louvre Abu Dhabi 沉浸於文化之中，您都可以在阿布札比探索各種文化體驗。
門票：可在 CleverTrip 或 Platinumlist 上購買
要隨時得到最新消息，請關注 @kayanfestival
SOURCE Kayan Wellness Festival
分享這篇文章