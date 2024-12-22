Sadhguru 在阿布扎比主持 Kayan Wellness Festival，當地最大型的健康聚會

阿聯酋阿布扎比2024年12月22日 /美通社/ -- 2025 年 1 月 30 日至 2 月 2 日，阿布札比的法希德島將舉辦 Kayan Wellness Festival，這是當地最大規模的健康活動，由著名遠見領袖 Sadghuru 主持。此節目由世界級的專家提供瑜珈、冥想和正念的轉化之旅：在充滿啟發的寧靜環境中，提供喚醒您的身心靈的絕佳機會。此活動與阿布扎比文化旅遊部 (Department of Culture and Tourism - Abu Dhabi) 旗下的旅遊品牌 Experience Abu Dhabi 合作推出，邀請來自世界各地的賓客，體驗揉合古代智慧與現代創新的沉浸式旅程。

節日的核心是一群世界知名的健康先驅，由世界著名的遠見領袖 Sadhguru 舉辦的特別課程，他將引導參加者進行一項體驗，保證讓人難以忘懷。與會者將聽到頂尖生物黑客和人類生物學家 Gary Brecka 分享他對長壽的見解，極具突破性。Zach Bush 博士是一位全面的先驅，將使與會者能夠通過更深入、更可持續的角度重新構想健康，而著名的治療師 Marisa Peer 將提供有助釋放個人潛能的策略。