黑湖科技入選SAIL獎TOP30與全球工業AI旗艦案例，攜工業Agent亮相2026WAIC

上海2026年7月18日 /美通社/ -- 7月17日，2026世界人工智能大會在上海啟幕。工業AI公司黑湖科技攜工業Agent集中亮相，併入選2026世界人工智能大會SAIL獎TOP30及「全球可信工業AI解決方案旗艦計劃」，展示AI進入製造關鍵決策及服務全球工廠的最新進展。

本屆大會吸引超過1100家企業參展，集中展示3000餘項展品，展覽規模創下歷屆新高。大會釋放出一個明確信號：隨著人工智能成為全球產業發展的共同議題，關注焦點正從模型能力加速轉向真實世界的產業應用。

工業被視為檢驗這一轉向的重要場景。製造過程受到工藝、設備、物料、產能、交期和質量等多重約束，AI不僅需要理解信息，還必須在明確的業務規則下作出可靠判斷。長期深耕工業數字化與工業AI的黑湖科技，是這一領域較早開展規模化實踐的企業之一。

在本屆世界人工智能大會上，黑湖科技集中展示了覆蓋拆單、報價、採購、排程、質檢和跟單等環節的工業Agent，推動AI由輔助工具進一步進入製造企業的關鍵決策鏈路。

傳統工業軟件主要解決信息記錄、流程在線和人員協同問題，但訂單如何拆解、價格如何確定、產線如何排程、質量風險如何判斷，仍然高度依賴工程師和一線人員的經驗。工業Agent的價值，在於將分散的工業知識與生產經驗沉澱為系統可調用、可持續優化的決策能力。

拆單是其中一個典型場景。工廠收到產品圖紙後，通常需要由經驗豐富的工程師識別零部件、材料和尺寸，進一步拆解加工工序與工藝要求，並為後續報價和質檢提供依據。這不僅高度依賴個人經驗，也是訂單進入工廠後的首個關鍵決策環節。

黑湖科技的拆單Agent能夠理解產品圖紙，結合工廠的設備特點、工藝要求和生產習慣，快速生成工序及相應的工藝要求。過去可能需要數小時完成的圖紙解析，如今約一分鐘即可完成，在已落地場景中的準確率超過95%，能夠為工廠提供穩定、高效的決策支持。目前，黑湖科技研發的工業Agent已覆蓋設計、排程、生產和質檢等核心流程，並進入規模化落地階段。

黑湖科技成立於2016年，目前服務全球4萬家工廠，覆蓋食品飲料、汽車零部件、裝備製造等30多個行業。長期嵌入工廠訂單、生產和履約流程，使其積累了進入工業決策場景所需的技術基礎與行業經驗。

今年4月，黑湖科技完成近10億元人民幣D輪融資，資金將主要用於工業AI產品落地和全球業務拓展。市場信息顯示，公司融資後估值超過70億元人民幣，進入獨角獸企業行列。

AI業務正在成為黑湖新的增長來源。黑湖科技CEO周宇翔日前在接受採訪時表示，今年以來，公司AI相關收入增長明顯，製造業客戶採購工業Agent的決策週期也在縮短。他認為，未來3至4年，中國工廠的AI滲透率將大幅提升。

與消費端AI主要圍繞內容生成和個人效率不同，工業Agent直接影響成本、產能、交期和質量，其商業價值更多取決於能否在複雜生產環境中穩定完成具體任務。

在本屆大會期間，黑湖科技入選2026世界人工智能大會SAIL獎TOP30。SAIL獎是大會的重要獎項，重點關注技術突破、應用創新與產業價值。同時，黑湖入選在聯合國工業發展組織指導下發起的「全球可信工業AI解決方案旗艦計劃」，成為工業AI模型與智能決策方向的代表案例。

兩項入選也反映出，工業AI的評價標準正在從單純關注模型能力，進一步轉向可靠性、可解釋性以及在真實場景中的規模化應用。

全球化是黑湖下一階段的重要方向。公司正重點推進東南亞、拉丁美洲和東歐市場，並根據不同地區的產業特點、生產流程和管理需求，推動工業Agent在當地製造場景中落地。

製造業雖然分佈在不同國家和地區，但對效率、質量、交付和柔性生產的需求高度相通。黑湖科技正將經過複雜工廠場景驗證的工業AI能力，轉化為可配置、可部署的產品，與全球製造企業共同探索更加高效、靈活和智能的生產方式。

SOURCE 黑湖科技