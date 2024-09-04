SAP高雄ESG暨AI研創中心盛大開幕 助力台灣企業實踐AI驅動的永續與數位轉型

高雄市長陳其邁表示：「淨零碳排是全球性議題，在這個議題上，市府是業者最可靠的合作夥伴，從制定全台首個淨零自治條例、促成碳權交易所進駐亞灣到開設淨零學院，為在地企業淨零轉型提供了強而有力的支持。同時，市府與中央聯手推動『亞灣智慧科技創新園區』，已有 175 家國內外企業進駐高雄，累計帶動 230 億投資，創造 538 億產值。SAP 作為全球領先的企業應用和商業 AI 解決方案供應商，未來以研創中心為基地，提供在地業者更便捷的服務，並與亞灣區內智慧科技業者合作，加快整體產業的淨零轉型步伐，提升高雄在全球綠色經濟中的競爭力。」

助力企業因應環境部要求，推出台灣企業溫室氣體盤查解決方案

根據環境部公告資訊，企業依法或自願進行溫室氣體盤查需蒐集溫室氣體排放數據，彙整並保存各項原 （燃）物料活動數據表單、熱值或含碳量之檢測報告及排放係數來源等，以利執行排放量計算並完成排放量清冊、盤查報告書撰寫與結果登錄。然而，跨廠、跨部門的資訊收集、確保數據正確性與一致性等對於缺乏技術與人才的企業是一大挑戰。

為回應台灣市場需求，SAP 專為在地企業客製推出全台第一個經 SGS Taiwan（台灣檢驗科技股份有限公司）確認功能符合環境部溫室氣體排放量盤查作業指引的「台灣企業溫室氣體盤查解決方案」，內建合規的資料項目、流程步驟、運算模組及持續維護更新的排放係數，協助企業透過 SAP 永續發展中控塔將電力使用與碳排等各項盤查數據收集至單一平台，並依照系統介面指引和計算，即可自動化產生溫室氣體盤查清冊，再利用 SAP 溫室氣體盤查報告產生器，自動化生成盤查報告書，確保數據品質與滿足合規要求。

鏈結全球先進技術與應用，引入 AI 結合永續解決方案

SAP 亦積極將全球最新嵌入 AI 技術的永續利器引入台灣，包括 SAP 於今年下半年推出符合歐洲規範的 ESG 報告生成 AI 功能。企業可透過 SAP 永續發展中控塔系統內建國際 ESG 指標庫，且整合 ERP、串聯端到端營運流程，以更即時的數據洞察與情境模擬，做出減碳決策，並依照歐洲規範自動生成內外部報告，減少 75% 的手動操作時間與成本。

此外，SAP 也運用生成式 AI 結合第三方資料庫，在企業缺失實際碳足跡數據的情況下，進行類似產品和供應商的範疇三碳排放估算，強化企業執行永續績效管理；以及利用生成式 AI 實現排放因子自動對應，減少 80% 企業為計算碳足跡而需要手動將排放因子對應到 ERP 物料的時間與成本。

聯手產官學界夥伴，補足永續轉型的技術與人才缺口

根據 IDC 預測，全球企業為實現 ESG 目標與提升永續能力投入的支出將在 2027 年達到 650 億美元。SAP 高雄 ESG 暨 AI 研創中心將加速鏈結全球先進技術應用，攜手 NTT DATA、東捷資訊、碩益、中光雲服、采威國際、億鴻等生態系夥伴，一同為大南方提供永續智慧轉型所需的前瞻技術創新及交流，推動在地產業催生多元永續創新應用服務，搶佔全球百億美元的 ESG 服務市場商機。其中，SAP 去年與在地夥伴為台灣扣件產業應對歐盟 CBAM 規範而打造的一站式碳管理平台「扣件雲 3.0」，上線未滿一年，已成功協助多間扣件業者提交上萬張 CBAM 申報單。

展望未來，SAP 除了持續透過商業 AI、數據與雲端解決方案賦能客戶永續與數位轉型，也將串聯國立成功大學等大南方學界夥伴，啟動台灣永續數位人才養成計畫，讓永續智慧觸角伸入大學院校教學資源，為台灣培育新一代永續人才，並以 SAP 高雄 ESG 暨 AI 研創中心作為推動在地合作和應用落地的重要基地，助力從大南方到台灣整體產業實現國際接軌和永續轉型。

關於 SAP

作為企業應用軟體和商業 AI 的全球領導者，SAP 同時掌握商業和技術兩大優勢。50多年來，企業信賴 SAP 透過整合財務、採購、人力資源、供應鏈和客戶體驗等核心業務營運，協助企業發揮其最佳表現。如欲了解更多資訊，請造訪：http://www.sap.com/taiwan/。

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SOURCE SAP 台灣