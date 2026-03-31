Saronic 完成 17.5 億美元 D 輪融資，估值達 92.5 億美元，加速開拓海事自主新時代

在全球安全與經濟競爭進入關鍵時刻之際，Saronic 正透過其「以自主技術為先」的設計理念，結合現代化的製造基礎設施，從而打造出額外的造船產能。 以規模化方式生產先進且高性能自主化艦艇的能力，對於維持展現國力、保障貿易，以及支撐海上長遠韌性所需的工業實力非常重要。

Saronic 聯合創辦人兼行政總裁 Dino Mavrookas 表示：「過去數十年來，美國建造船隻及製造關鍵海事基建的能力持續削弱。 我們正以一種嶄新的美國造船模式應對這項挑戰，該模式結合第一性原理工程、先進製造及軟件定義生產，以前所未有的速度、精準度及規模，交付自主船舶。 新資金將加快 Saronic 將該模式付諸實踐的能力，開發全新類別的自主艦艇及海事能力，並以自第二次世界大戰以來前所未見的速度，擴展美國造船產能。」

透過工業產能強化實力

Saronic 的一大重點工作，就是開發其下一代造船廠 Port Alpha，同時迅速擴展其位於路易斯安那州及德州的現有生產設施。 此筆資金將使 Saronic 能夠加速其造船業務的增長，邁向成熟。該業務以創新、可擴展性及策略影響力為核心。

Kleiner Perkins 合夥人 Ilya Fushman 表示：「海事主導地位不僅取決於技術，更需要具備可大規模部署該等技術的生產能力， 而這兩者甚少能同時兼備。 Saronic 的獨特之處在於其正雙管齊下：自一開始便以突破極限為目標而設計的自主艦艇，另一方面則建立起能夠持續穩定生產這些產品的製造基礎設施。 這正是將技術突破轉化為持續性平台優勢的關鍵所在。 對於能夠支持一家在自主系統與先進製造領域處於前沿、並以使命與願景為驅動的公司，我深感榮幸。」

在海事領域實現技術優勢

此筆新資金亦將支持 Saronic 持續推進其自主水面船舶產品組合及由 AI 驅動的海事能力，並促進相關技術的擴展與規模化生產。 為回應來自美國及其盟友客戶對具備更長航程、更高續航力及更大載荷能力平台的需求，Saronic 將迅速擴展其船舶系列——由 24 呎的 Corsair 至 180 呎的 Marauder，甚至拓展更多型號。

公司亦將運用該筆資金，探索應對海事領域全方位挑戰的解決方案，包括涵蓋水面與水下交匯領域的相關技術。

持續推進發展動能

此項消息進一步建立於 Saronic 在 2025 年所取得的成果與發展動能之上，期間公司已由先進自主海事系統領域的領導者，躍升為具國際影響力的海事力量。 公司以 40 億美元估值完成 6 億美元 C 輪融資，並在與美國政府的合作中實現顯著增長，包括與美國海軍簽訂一份價值 3.92 億美元的生產合約；同時亦推出其首艘 180 呎自主艦艇 Marauder，首個船體於不足六個月內完成，距離收購相關建造設施亦不到八個月。

鑑於當前形勢迫切，Saronic 收購其位於路易斯安那州的造船廠，並承諾投入 3 億美元用於其 300,000 平方呎的擴建項目，預計將於區內新創 1,500 個優質職位。 此外，Saronic 將其奧斯汀總部擴展至超過 500,000 平方呎，並於聖地牙哥及華盛頓哥倫比亞特區設立新據點，同時在英國及澳洲展開業務。 隨著員工人數突破 1,300 人，加上推動商業及國防領域業務發展的合作夥伴關係，以及技術的迅速進步，Saronic 正朝著在自主化時代重振美國造船業的目標穩步邁進。

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SOURCE Saronic