s/ash 走進首屆「Hong Kong Comic Con 2026」

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中國移動香港有限公司

01 6月, 2026, 18:49 CST

以 5G 與潮流體驗連繫年青社群 彰顯「點解要揀！」品牌態度

香港2026年6月1日 /美通社/ -- 中國移動香港旗下年青人電訊生活品牌s/ash，早前以白金贊助商身份強勢進駐首屆「Hong Kong Comic Con 2026」，活動已圓滿舉行。期間，s/ash 於專屬展區展出古天樂的珍藏Iron Man及Ultron模型，並帶來破天荒的沉浸式體驗區。透過動漫收藏、5G 遊戲、潮流打卡及現場互動體驗，深度連繫二次元、遊戲、潮流及年青社群，彰顯 s/ash 不只是一個電訊服務選擇，更是引領年青人探索無限生活精彩可能的平台。

四大體驗區連繫多元興趣 展現「點解要揀！」精神

圖1：年青人電訊生活品牌s/ash 登陸「Hong Kong Comic Con 2026」，於展位內特設全方位沉浸式體驗區。
圖1：年青人電訊生活品牌s/ash 登陸「Hong Kong Comic Con 2026」，於展位內特設全方位沉浸式體驗區。

今次 s/ash 矚目進駐首屆「Hong Kong Comic Con 2026」，於現場巨型攤位打造四大體驗區。這不單是一場大型潮流文化的跨界盛事，更是品牌將「點解要揀！」的精神態度融入年青人生活場景的極致體現。重點展區「Koo's Collection展品延展區」首次限定展出古天樂先生私人珍藏模型，當中包括三件超份量級Iron Man和Ultron等身比例珍品，成為動漫迷、收藏迷及影迷駐足欣賞及打卡的焦點，一度令現場大排長龍。

此外，「5G 遊戲體驗區」亦匯聚電競圈人氣 KOL 與入場人士進行互動對戰，即場較量，感受流暢網速帶來的遊戲快感，成功將 5G 低時延、高速及穩定的網絡體驗，轉化為可親身感受的娛樂場景。

「拍照打卡區」則以設計感十足的場景，讓參加者體驗近年大熱的人生四格拍攝，將現場回憶變成可分享的社交內容；至於「品牌互動區」則透過豐富現場活動，吸引參加者踴躍參與，完成有趣任務並贏取精美品牌禮品，使參與者深入了解「s/ash」品牌內涵與產品賣點。

活動期間更邀請到了世界認真組織、蔥蔥及 Heibi 等深受年青人喜愛的知名 KOL 與 coser 先後到場與粉絲互動及合照，為 s/ash 展區注入更強大的社群氣氛。

此外，配合展出的古天樂珍藏Iron Man模型，大會特別邀請了Iron Man 畫師鮑伯．林頓（Bob Layton）為s/ash品牌親自手繪及簽名一幅Iron Man畫作進行展出，並在展位派發限量版海報，令現場體驗更具收藏價值。

從電訊服務延展至潮流生活體驗

s/ash作為專為年青人打造的電訊生活品牌，致力為 29 歲及以下年青人提供靈活、有趣及高性價比的電訊服務。除此之外，s/ash 也透過「s/ash 帶你 Chill」青年客戶限定活動，不定期送出熱門電影票、演唱會門票及限定活動新奇體驗入場券，將電訊品牌由日常網絡服務延展至潮流生活體驗。對年青人而言，成為 s/ash 用戶不只是享用電訊服務，更代表有機會持續參與更多娛樂、文化及新奇體驗，一一擁抱生活上的精彩可能。對於s/ash而言，「點解要揀！」不是一個問題，而是一種態度，因為生活上的無限可能，「我全都要！」

s/ash品牌名稱中的「/」，也象徵年青人可以在不同身份、興趣與圈子之間自由切換。今日的年青人可以同時是學生、玩家、創作者、影迷、動漫迷、收藏家，亦可以一邊追劇、一邊打機、一邊追星，一邊探索新奇體驗。這種突破單一標籤限制的生活方式，正好與多元化的「Hong Kong Comic Con 2026」相互呼應。

持續連繫年青社群 激發「我全都要！」精彩可能

首屆「Hong Kong Comic Con 2026」已圓滿舉行，s/ash 亦透過今次參與進一步走近二次元、遊戲及潮流年青社群。未來，s/ash 將繼續以 5G 連繫年青人的興趣、社交與生活體驗，並積極透過官方網站、Instagram 及不同線上線下活動，持續與年青用戶互動，為他們帶來更多「我全都要！」的精彩可能。

圖片下載鏈接：https://bit.ly/4x7YMXp

關於中國移動香港有限公司

中國移動香港有限公司（簡稱「中國移動香港」）隸屬中國移動有限公司（簡稱「中國移動」），《財富》雜誌「全球500強」企業，香港聯交所股份代號：941；於1997年1月正式提供服務，成為全港首個PCS流動網絡商。

作為全球最多客戶流動網絡品牌*，公司透過5G SA/NSA、4G LTE等技術為客戶提供創新及多元化的通訊服務，包括話音、數據、IDD及國際漫遊等，並一直致力發展5G與人工智慧、物聯網、雲端計算、大數據等新技術結合，幫助各行各業實現5G的應用，推動大灣區智慧城市群建設與發展。

*中國移動香港有限公司為中國移動有限公司全資附屬公司。截至2025年12月31日，中國移動有限公司在全球擁有最多流動網絡客戶。

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